Ferme meevaller voor Antwerp op eerste training

Royal Antwerp FC is ook opnieuw aan de trainingen begonnen. En op de eerste training van 2026 viel meteen heel wat goed nieuws te sprokkelen. Zo zijn er toch wel een aantal spelers aanwezig die we misschien nog niet hadden verwacht.

Weet u nog? De stilte in de kerstperiode op de Bosuil na een zware botsing in de slotfase van de wedstrijd van Antwerp tegen Zulte Waregem? Doelman Taishi Nozawa bleef roerloos liggen en zorgde voor grote ongerustheid bij spelers, staf en supporters.

Hersenschudding geen probleem voor doelman Nozawa

"Onderzoeken in het ziekenhuis hebben uitgewezen dat onze doelman Taishi Nozawa een hersenschudding heeft opgelopen ten gevolge van de botsing aan het einde van de wedstrijd van vanmiddag. Onze doelman mag het ziekenhuis verlaten en gaat thuis verder herstellen", schreef Antwerp toen.

Ondertussen valt de schade duidelijk mee, want Nozawa was gewoon aanwezig op de eerste training na Nieuwjaar. Hij heeft dus geen al te zware schade overgehouden aan zijn hersenschudding. Al blijft het natuurlijk wel opletten.

Iedereen present op training bij Antwerp

Op verdediger Kiki Kouyaté na tekende iedereen present, weet Het Nieuwsblad te melden. Met hem was afgesproken dat hij pas op dinsdag zal aansluiten op training. Maar verder was iedereen er dus bij voor The Great Old.



Het team gaat niet op winterstage, maar om de trainingsroutine wat te breken gaat Joseph Oosting met zijn manschappen twee dagen op teambuilding naar de Ardennen. Dat staat later deze week ingepland, alvorens de voorbereiding op de kwartfinales van de Beker van België wordt ingezet.