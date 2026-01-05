DONE DEAL: groot talent van Genk verlaat de club

DONE DEAL: groot talent van Genk verlaat de club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Luca Oyen verlaat Genk om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Het voormalige grote talent probeert een nieuwe start bij Heerenveen, in Nederland.

Luca Oyen vertrekt naar de Eredivisie om weer fit te worden. De 22-jarige speler verlaat officieel Genk om zich bij Heerenveen aan te sluiten, een club die heeft besloten hem te vertrouwen ondanks zijn blessures.

Het moet gezegd worden dat hij de laatste jaren geen geluk heeft gehad. De oud-jeugdinternational is geveld door twee kruisbandblessures. Met zulke kwetsbare knieën is het moeilijk om de verwachtingen waar te maken.

Oyen vertrekt met een totaal van 83 wedstrijden, drie doelpunten en zeven assists op zijn naam. Heerenveen hoopt dat zijn fysieke problemen nu achter hem liggen, zodat ze kunnen profiteren van zijn techniek.

Zijn nieuwe bestemming

De Nederlandse competitie is minder fysiek en meer open dan de Belgische. De club rekent erop dat hij creativiteit in het aanvalsspel brengt of kan gaan brengen de komende maanden.

We hopen dat zijn lichaam hem een beetje met rust laat. Nu is het aan hem om het op het veld te bewijzen. Genk wenste hem het beste voor de rest van zijn carrière. En ook wij willen dat graag doen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Heerenveen
KRC Genk
Luca Oyen

Meer nieuws

Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet" De derde helft

Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet"

23:30
Gratis over 6 maanden, goedkoop deze winter? Deze grote namen komen binnenkort vrij bij de top-6 uit JPL

Gratis over 6 maanden, goedkoop deze winter? Deze grote namen komen binnenkort vrij bij de top-6 uit JPL

23:00
'Wonderkind op komst: STVV heeft eerste wintertransfer beet'

'Wonderkind op komst: STVV heeft eerste wintertransfer beet'

21:40
DONE DEAL: Zulte Waregem legt speler vast en neemt hem met andere jonkies meteen mee op stage

DONE DEAL: Zulte Waregem legt speler vast en neemt hem met andere jonkies meteen mee op stage

21:20
Rudi Garcia weet stilaan wat hem te wachten staat

Rudi Garcia weet stilaan wat hem te wachten staat

22:00
Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn beslissing genomen

Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn beslissing genomen

16:30
1
'Diverse Belgische clubs azen op man van vijf miljoen euro van Udinese'

'Diverse Belgische clubs azen op man van vijf miljoen euro van Udinese'

21:00
Julien Duranville, slachtoffer van een zeer slechte keuze (en de financiële noden van Anderlecht)

Julien Duranville, slachtoffer van een zeer slechte keuze (en de financiële noden van Anderlecht)

20:40
1
De onthulling: zo lang is het lijstje van bedpartners van Ruben Van Gucht De derde helft

De onthulling: zo lang is het lijstje van bedpartners van Ruben Van Gucht

20:20
1
Toch niet opnieuw? Speler Club Brugge valt uit met blessure op winterstage

Toch niet opnieuw? Speler Club Brugge valt uit met blessure op winterstage

20:00
Ferme meevaller voor Antwerp op eerste training

Ferme meevaller voor Antwerp op eerste training

19:40
'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse'

'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse'

19:00
1
"Ik had kansen": ook deze Rode Duivel had in Engeland kunnen spelen

"Ik had kansen": ook deze Rode Duivel had in Engeland kunnen spelen

19:20
Jeugdproduct Lokeren, Club Brugge en Zulte Waregem wil knallen na operatie

Jeugdproduct Lokeren, Club Brugge en Zulte Waregem wil knallen na operatie

18:30
Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer

Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer

18:40
2
Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen

Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen

18:20
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Gboua - Van Den Bergh - Hadj Moussa

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Gboua - Van Den Bergh - Hadj Moussa

17:00
OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen'

OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen'

18:00
1
OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse

OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse

17:00
1
Profiteert Anderlecht? Borussia Dortmund hakt knoop door over Duranville

Profiteert Anderlecht? Borussia Dortmund hakt knoop door over Duranville

17:41
'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller'

'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller'

17:20
1
Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag

Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag

16:15
5
Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

16:00
Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

14:20
Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

15:30
1
Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

15:00
Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

14:40
1
KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

13:31
Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

14:00
Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

13:15
Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

13:00
OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

12:40
5
"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

12:20
16
Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

07:20
13
Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

11:40
2
Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

12:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen" jawaddedadde jawaddedadde over Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg CringeMedia CringeMedia over Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken CringeMedia CringeMedia over Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen Joske89 Joske89 over Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan RememberLierse RememberLierse over 'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse' RememberLierse RememberLierse over Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21 Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd Raymond Goethals! Raymond Goethals! over De onthulling: zo lang is het lijstje van bedpartners van Ruben Van Gucht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved