DONE DEAL: groot talent van Genk verlaat de club

Luca Oyen verlaat Genk om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Het voormalige grote talent probeert een nieuwe start bij Heerenveen, in Nederland.

Luca Oyen vertrekt naar de Eredivisie om weer fit te worden. De 22-jarige speler verlaat officieel Genk om zich bij Heerenveen aan te sluiten, een club die heeft besloten hem te vertrouwen ondanks zijn blessures.

Het moet gezegd worden dat hij de laatste jaren geen geluk heeft gehad. De oud-jeugdinternational is geveld door twee kruisbandblessures. Met zulke kwetsbare knieën is het moeilijk om de verwachtingen waar te maken.

Oyen vertrekt met een totaal van 83 wedstrijden, drie doelpunten en zeven assists op zijn naam. Heerenveen hoopt dat zijn fysieke problemen nu achter hem liggen, zodat ze kunnen profiteren van zijn techniek.

Zijn nieuwe bestemming

De Nederlandse competitie is minder fysiek en meer open dan de Belgische. De club rekent erop dat hij creativiteit in het aanvalsspel brengt of kan gaan brengen de komende maanden.





We hopen dat zijn lichaam hem een beetje met rust laat. Nu is het aan hem om het op het veld te bewijzen. Genk wenste hem het beste voor de rest van zijn carrière. En ook wij willen dat graag doen.