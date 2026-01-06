Franse pers en analisten moeien zich met 'geval Arthur Vermeeren' en zijn duidelijk niet blij

Franse pers en analisten moeien zich met 'geval Arthur Vermeeren' en zijn duidelijk niet blij
Arthur Vermeeren kreeg zaterdag al na 25 minuten rood in het duel tussen Marseille en Nantes. Zijn harde tackle op doelman Anthony Lopes leidde meteen tot een uitsluiting, waarna L'OM met 0-2 verloor.

Marseille-coach Roberto De Zerbi reageerde fel na de wedstrijd en nam geen blad voor de mond over zijn spelers. Hij weigerde zelf verantwoordelijkheid te nemen en keek vooral naar Vermeeren. Ook Bilal Nadir kreeg die avond rood, wat de frustratie bij de Italiaan nog groter maakte.

“Ik zou graag willen weten waarom we hier in Marseille telkens weer op een achtbaan zitten, met die pieken en dalen. Dit is mijn twaalfde seizoen als coach, maar tegenwoordig moet je meer psycholoog zijn dan trainer”, zei De Zerbi.

Roberto De Zerbi ligt in Frankrijk onder vuur na uitspraken over Vermeeren

Over Vermeeren zei hij dat de jonge Belg een slechte week had. “Zaterdag heb ik hem bij me geroepen en gezegd: ‘Arthur, het was niet goed.’ Hij gaf toe dat hij de laatste dagen niet goed getraind had, maar ik heb nog steeds vertrouwen in hem.”

De Zerbi benadrukte dat het belangrijk is om jongeren kansen te geven ondanks mindere prestaties. “Hij is zo jong. Ook al train je soms niet goed, toch geef ik je vertrouwen omdat je moet leren.”


Zijn uitspraken werden echter niet overal positief onthaald. Analist Christophe Dugarry uitte harde kritiek: “Stop met die psychologie, man. Wat zijn dat voor uitspraken?” De Zerbi krijgt zo duidelijk nog werk om zijn aanpak in Frankrijk te verantwoorden.

