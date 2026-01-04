Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

In tegenstelling tot de recente transfergeruchten zou Liverpool niet bereid zijn om 50 miljoen euro uit te geven voor Joel Ordonez. En zo komt er plots toch een compleet nieuwe wending aan het verhaal van de recordtransfer.

De soap rondom Joel Ordonez heeft een onverwachte wending genomen. Terwijl iedereen een recordvertrek naar Liverpool voor 50 miljoen euro aankondigde, beweert het Engelse medium Mail Sport dat dit niet waar is.

Geen akkoord

Op dit moment is er geen akkoord bereikt tussen Club Brugge en de Engelse club voor de verdediger. Liverpool volgt de jonge Ecuadoraan, maar gaat niet verder dan dat. De club kijkt liever naar andere opties om hun verdediging te versterken.

De leiding van Brugge wilde haar basisspeler niet kwijt, vooral niet zonder een vervanger van zijn niveau. Het behouden van Ordonez is essentieel om aan het eind van het seizoen de titel te kunnen behalen en dus lijkt een wintertransfer niet meteen aan de orde.

Geen wintertransfer voor Ordonez?

Met een marktwaarde van 28 miljoen euro volgens Transfermarkt wil Club Brugge geduld te hebben en meer te krijgen. Hem deze winter verkopen zou te risicovol zijn voor de balans van het team. En dus is er van een deal geen sprake.

Joel Ordonez zou het seizoen moeten afmaken in Brugse kleuren. Echter, dat zou aan het einde van het seizoen anders kunnen zijn. Op dit moment wordt een deal zowel door Liverpool als door Club Brugge in iedere geval ontkend.