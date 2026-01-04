🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

De laatste wedstrijd van speeldag 20 was een topper in de Premier League. Machester City ontving Chelsea in het Etihad Stadium.

Manchester City kon zondag maar beter winnen in de topper tegen Chelsea. Door de winst van Arsenal tegen Bournemouth konden de Gunners uitlopen tot een voorsprong van zeven punten.

Voor Chelsea waren de punten ook welkom. De mannen van interim-coach Calum McFarlane stonden zevende en zijn op zoek naar een ticket voor de Champions League, waar het een bittere strijd is tussen Manchester United, Liverpool en Chelsea.

Verdiende voorsprong

De wedstrijd begon zonder al te veel grote kansen. De intensiteit was aanwezig, maar City kon de muur van Chelsea niet uit verband spelen. Een schot van Haaland trof de paal, maar in minuut 42 viel daar toch het verlossende doelpunt voor City.

Tijani Reijnders kapte zich goed vrij en trapte de bal met links hard in het net, wat meteen de 1-0 ruststand betekende. Na de pauze kwam Chelsea meer aan bod, maar voor een doelpunt was het wachten tot minuut 94.

Redder Enzo Fernandez

Enzo Fernandez zorgde in het absolute slot voor extase en zette via een 'frommeldoelpunt' de 1-1 eindstand op het bord. De VAR keek nog even of het doelpunt wel geldig was, maar keurde de gelijkmaker terecht goed.



