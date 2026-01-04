Manchester City Manchester City
1-1
Chelsea Chelsea
mciManchester City
cheChelsea
Tijani Reijnders 42'
1-0
1-1
90+4' Enzo Fernandez
Datum: 04/01/2026 18:30
Competitie: Premier League
Speeldag: Speeldag 20
Stadion: City of Manchester Stadium
🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot
🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

De laatste wedstrijd van speeldag 20 was een topper in de Premier League. Machester City ontving Chelsea in het Etihad Stadium.

Manchester City kon zondag maar beter winnen in de topper tegen Chelsea. Door de winst van Arsenal tegen Bournemouth konden de Gunners uitlopen tot een voorsprong van zeven punten.

Voor Chelsea waren de punten ook welkom. De mannen van interim-coach Calum McFarlane stonden zevende en zijn op zoek naar een ticket voor de Champions League, waar het een bittere strijd is tussen Manchester United, Liverpool en Chelsea.

Verdiende voorsprong

De wedstrijd begon zonder al te veel grote kansen. De intensiteit was aanwezig, maar City kon de muur van Chelsea niet uit verband spelen. Een schot van Haaland trof de paal, maar in minuut 42 viel daar toch het verlossende doelpunt voor City.

Tijani Reijnders kapte zich goed vrij en trapte de bal met links hard in het net, wat meteen de 1-0 ruststand betekende. Na de pauze kwam Chelsea meer aan bod, maar voor een doelpunt was het wachten tot minuut 94.

Redder Enzo Fernandez

Enzo Fernandez zorgde in het absolute slot voor extase en zette via een 'frommeldoelpunt' de 1-1 eindstand op het bord. De VAR keek nog even of het doelpunt wel geldig was, maar keurde de gelijkmaker terecht goed.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Manchester City Manchester City
Donnarumma Gianluigi 90' 7.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
O'Reilly Nico 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Gvardiol Josko 51' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 54/58 (93.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Gato Alves Dias Rúben Santos   81' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 78/82 (95.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nunes Matheus Luiz   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 49/57 (86%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Rodri 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 68/77 (88.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Reijnders Tijani 70' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Foden Philip 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cherki Mathis Ryan 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 49/61 (80.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Bernardo Silva   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Håland Erling 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Trafford James 0'  
Ake Nathan 9' 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Doku Jérémy 20' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Khusanov Abdukodir 39' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Lewis Rico 0'  
Mfuni Stephen 0'  
 

Chelsea Chelsea
Jorgensen Filip 90' 6.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Gusto Malo 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Badiashile Mukinayi Benoît 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 41/44 (93.2%)
Meer statistieken
Chalobah Trevoh 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Acheampong Joshua Kofi 62' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Fernandez Enzo  90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
James Reece   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/44 (84.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lomba Neto Pedro 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Palmer Cole 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Estêvão 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Junqueira de Jesus João Pedro 62' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Adarabioyo Oluwatosin 'Tosin' 0'  
Delap Liam   28' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bynoe-Gittens Jamie 0'  
Santos Andrey 45' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hato Jorrel 28' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Guiu Paz Marc 0'  
Slonina Gabriel 0'  
Garnacho Alejandro 0'  
Herbeleef Manchester City - Chelsea

Premier League

 Speeldag 20
Aston Villa Aston Villa 3-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Wolverhampton Wolverhampton 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Brighton Brighton 2-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 2-3 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 1-1 Manchester United Manchester United
Everton Everton 2-4 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 2-0 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 1-1 Sunderland Sunderland
Fulham Fulham 2-2 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester City Manchester City 1-1 Chelsea Chelsea
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved