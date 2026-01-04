'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

Club Brugge en Anderlecht aasden op dezelfde versterking, maar er is natuurlijk dat gezegde dat als twee honden vechten om een been, een derde hond er al eens mee heen kan gaan. Dat lijkt nu ook te gaan gebeuren.

Club Brugge en Anderlecht hadden hun oog laten vallen op dezelfde speler. Meer dan een maand geleden raakte bekend dat ze interesse hebben in Cole Campbell van Borussia Dortmund. Club Brugge leek het uiteindelijk te gaan halen.

Club Brugge had goede papieren, maar ...

Anderlecht zou een poging gedaan hebben, maar niet kapitaalkrachtig genoeg zijn geweest voor wat Borussia Dortmund in gedachten had. En dus leek Club Brugge de enige Belgische piste die nog valabel is of blijft.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 5 miljoen euro, maar Dortmund zou aanvankelijk gedacht hebben aan een transferbedrag van om en bij de zeven miljoen euro. Campbell kwam in totaal nog maar zeven keer in actie voor de hoofdmacht van Dortmund, waarvan één keer dit seizoen.

... Hoffenheim gaat er nu mee gaan lopen

In zijn zoektocht naar speelminuten werd duidelijk dat hij mocht beschikken van Borussia Dortmund. Er werd gekeken naar een huurdeal en/of een definitieve deal. Met Club Brugge kwamen de Borussen niet tot een overeenkomst.

Volgens Duitse bronnen zou hij nu naar Hoffenheim 1899 kunnen. Hij zou gehuurd worden voor zes maanden à rato van anderhalf miljoen euro, met daarna ook nog eens een stevige aankoopoptie om hem definitief in huis te halen.