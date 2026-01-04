'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge en Anderlecht aasden op dezelfde versterking, maar er is natuurlijk dat gezegde dat als twee honden vechten om een been, een derde hond er al eens mee heen kan gaan. Dat lijkt nu ook te gaan gebeuren.

Club Brugge en Anderlecht hadden hun oog laten vallen op dezelfde speler. Meer dan een maand geleden raakte bekend dat ze interesse hebben in Cole Campbell van Borussia Dortmund. Club Brugge leek het uiteindelijk te gaan halen.

Club Brugge had goede papieren, maar ...

Anderlecht zou een poging gedaan hebben, maar niet kapitaalkrachtig genoeg zijn geweest voor wat Borussia Dortmund in gedachten had. En dus leek Club Brugge de enige Belgische piste die nog valabel is of blijft.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 5 miljoen euro, maar Dortmund zou aanvankelijk gedacht hebben aan een transferbedrag van om en bij de zeven miljoen euro. Campbell kwam in totaal nog maar zeven keer in actie voor de hoofdmacht van Dortmund, waarvan één keer dit seizoen.

... Hoffenheim gaat er nu mee gaan lopen

In zijn zoektocht naar speelminuten werd duidelijk dat hij mocht beschikken van Borussia Dortmund. Er werd gekeken naar een huurdeal en/of een definitieve deal. Met Club Brugge kwamen de Borussen niet tot een overeenkomst.

Lees ook... Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'
Volgens Duitse bronnen zou hij nu naar Hoffenheim 1899 kunnen. Hij zou gehuurd worden voor zes maanden à rato van anderhalf miljoen euro, met daarna ook nog eens een stevige aankoopoptie om hem definitief in huis te halen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Stevige domper voor Club Brugge op stage

Stevige domper voor Club Brugge op stage

12:30
Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

11:00
4
Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

09:30
Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana De derde helft

Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana

13:00
DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

12:00
"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

08:22
'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

10:00
5
Courtois scherp: "Ze noemen me <i>dikkenek</i>, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

11:30
1
Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

08:49
Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

23:00
4
Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

08:49
'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

07:00
1
"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

09:01
Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

22:00
11
'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

22:30
'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

06:30
Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

19:30
1
'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

18:30
1
Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

21:00
Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

21:40
8
Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

18:30
Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

20:30
1
'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

20:00
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
2
Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

19:00
Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

18:00
3
Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

17:30
5
'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

17:00
3
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

03/01
27
Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

16:30
6
'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

15:30
72
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

03/01
3
Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

16:00
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

14:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 16
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 09/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 10/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli 10/01 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 10/01 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 10/01 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 10/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11/01 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern München Bayern München 11/01 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan" Andreas2962 Andreas2962 over Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..." Sv1978 Sv1978 over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger' FCM 1904 FCM 1904 over Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren" OH boy OH boy over Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit William Wallace William Wallace over Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen" Johnnie Walker Johnnie Walker over Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved