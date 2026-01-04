Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

Club Brugge wil mogelijk deze winter alsnog een flankaanvaller aantrekken en kan daarvoor misschien wel zijn pijlen richten op Samuel Edozie. De ex-Anderlechtspeler was deze zomer ook al bijna van blauw-zwart.

Club Brugge lijkt onder Ivan Leko deze winter alsnog de transfermarkt op te zullen gaan. Concrete pistes zijn er nog niet, maar blauw-zwart wil mogelijk nog een extra flankaanvaller aantrekken. Dat kan voor een heel gevoelige transfer zorgen.

Want er is nog steeds het dossier rond Samuel Edozie. De winger was afgelopen zomer al bijna van Club Brugge, ondanks ook interesse van RC Strasbourg. De transfer raakte uiteindelijk in het slop en Edozie ging terug naar Southampton.

Been watching some matches of Mamadou Diakhon... BIG FAN - two way dribbler.



Directness, unpredictable dribbling, top speed - can hold width or can drive inside, good dribbling in tight spaces, pacy carrying in big spaces.



Club Brugge… this is a better deal than Edozie imo. https://t.co/voo7Q8OKf4 pic.twitter.com/l89poM7PSa — Elijah Michiels (@ElijahKaneki) August 15, 2025

De flankspeler twijfelde tussen RC Strasbourg en Club Brugge. Als het van hem zelf had afgehangen, dan kwam hij graag naar Club Brugge. Maar op clubniveau raakten de teams het niet eens, ook al had Edozie zijn zinnen gezet op de deal.

Edozie zoekt speelminuten

De transfer was gevoelig omdat Edozie afgelopen seizoen nog voor Anderlecht speelde, dat hem huurde van Southampton. Hij kwam 32 keer in actie voor paars-wit, maar kon er uiteindelijk ook niet blijven na de zomer.





Deze winter wordt mogelijk een nieuwe kans gewaagd, want Diakhon overtuigde nog niet bij Club Brugge en de blessuregevoelige Edozie is ook nog steeds op zoek naar (meer) speelminuten. Besiktas wil hem alvast bevrijden, mogelijk komen ook Club Brugge ... en Anderlecht(?) opnieuw op de proppen.