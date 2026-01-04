Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge wil mogelijk deze winter alsnog een flankaanvaller aantrekken en kan daarvoor misschien wel zijn pijlen richten op Samuel Edozie. De ex-Anderlechtspeler was deze zomer ook al bijna van blauw-zwart.

Club Brugge lijkt onder Ivan Leko deze winter alsnog de transfermarkt op te zullen gaan. Concrete pistes zijn er nog niet, maar blauw-zwart wil mogelijk nog een extra flankaanvaller aantrekken. Dat kan voor een heel gevoelige transfer zorgen.

Want er is nog steeds het dossier rond Samuel Edozie. De winger was afgelopen zomer al bijna van Club Brugge, ondanks ook interesse van RC Strasbourg. De transfer raakte uiteindelijk in het slop en Edozie ging terug naar Southampton.

De flankspeler twijfelde tussen RC Strasbourg en Club Brugge. Als het van hem zelf had afgehangen, dan kwam hij graag naar Club Brugge. Maar op clubniveau raakten de teams het niet eens, ook al had Edozie zijn zinnen gezet op de deal.

Edozie zoekt speelminuten

De transfer was gevoelig omdat Edozie afgelopen seizoen nog voor Anderlecht speelde, dat hem huurde van Southampton. Hij kwam 32 keer in actie voor paars-wit, maar kon er uiteindelijk ook niet blijven na de zomer.

Deze winter wordt mogelijk een nieuwe kans gewaagd, want Diakhon overtuigde nog niet bij Club Brugge en de blessuregevoelige Edozie is ook nog steeds op zoek naar (meer) speelminuten. Besiktas wil hem alvast bevrijden, mogelijk komen ook Club Brugge ... en Anderlecht(?) opnieuw op de proppen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Samuel Edozie

Meer nieuws

"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

08:22
Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

10:30
'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

10:00
2
Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

08:49
'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

07:00
1
"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

09:01
Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

08:49
'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

22:30
Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

22:00
1
'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

06:30
Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

19:30
1
'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

18:30
1
Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

21:00
Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

21:40
6
Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

18:30
Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

20:30
1
'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

20:00
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
2
Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

19:00
Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

18:00
2
Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

17:30
5
'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

17:00
3
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

12:00
23
Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

16:30
6
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

13:30
3
'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

15:30
59
Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

16:00
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

14:30
1
OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

14:00
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

03/01
15
'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

13:00
'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

12:30
1
Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

11:30
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 26
QPR QPR 13:00 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sheffield United Sheffield United 13:00 Oxford Utd Oxford Utd
Birmingham City Birmingham City 13:00 Coventry City Coventry City
Blackburn Blackburn 16:00 Charlton Athletic Charlton Athletic
Hull City Hull City 16:00 Watford Watford
Derby County Derby County 16:00 Wrexham Wrexham
Norwich City Norwich City 16:00 Stoke City Stoke City
Middlesbrough Middlesbrough 16:00 Southampton Southampton
Millwall Millwall 16:00 Swansea Swansea
Portsmouth Portsmouth 16:00 Ipswich Town Ipswich Town
Bristol City Bristol City 16:00 Preston North End Preston North End
Leicester City Leicester City 05/01 West Bromwich West Bromwich

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21 Jasperd Jasperd over 'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat bompi55 bompi55 over Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen" BFL BFL over Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?" .. .. over Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan" Vital Verheyen Vital Verheyen over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over 'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst' Geert66 Geert66 over Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken zimbo zimbo over Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved