Lorenz Lomme
Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"
Club Brugge vertoeft momenteel onder de Spaanse zon. Daar wil Ivan Leko zijn mannen klaarstomen voor het werk dat nog komen gaat. Ook aanwezig: Romeo Vermant.

Vermant (21) was dit seizoen al goed voor 8 goals en 2 assists in alle competities. De jonge aanvaller vierde ondertussen ook zijn debuut bij de Rode Duivels.

Hij mocht invallen op het veld van Kazachstan en er ook zijn eerste treffer kunnen maken als hij bij een opgelegde kans de bal niet te ver van zijn voet had laten springen.

Vermant is onbevangen

Het bleef bij een teleurstellende 0-0, maar voor Vermant zal de wedstrijd ongetwijfeld een speciale plaats krijgen. Hij trad zo ook in de voetsporen van vader Sven, die 18 keer voor ons land uitkwam.

Vermant laat zich faak fysiek gelden en houdt zich niet in. Dat ziet ook Vincent Mannaert bij Het Laatste Nieuws. "Romeo heeft een kantje. Een soort onbevangenheid. Het maakt hem niet uit tegen wie hij speelt."


"En hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen. Dat heeft hem ook gebracht waar hij nu staat. Zijn verfijning moet nog beter, maar ook met zo’n directe feedback kan Romeo heel goed om", aldus Mannaert.

