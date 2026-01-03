Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

Lorenz Lomme
Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"
Nathan De Cat is op korte tijd een vaste pion geworden bij RSC Anderlecht. De nog altijd maar 17-jarige middenvelder maakt indruk en krijgt uit veel hoeken lof.

De Cat beschikt voor zijn leeftijd over indrukwekkende fysieke kwaliteiten en koppelt daar een uitstekend voetballend vermogen aan vast. Bovendien is hij erg matuur voor zijn leeftijd.

De Cat speelt vaak dit seizoen en dat zal zijn ontwikkeling alleen maar ten goede komen. Hij kwam al 26 keer in actie in alle competities en was daarin goed voor 1 goal en 1 assist.

Beter niet naar Bayern, vindt Mannaert

Sven Kums is bij Het Laatste Nieuws onder de indruk. "Wat De Cat doet, is ongelooflijk. Hij neemt Anderlecht op sleeptouw. Op die leeftijd (17 jaar, red.)! Dat is heel straf", zegt de voormalige Gouden Schoen.

"Amaai", treedt Marc Degryse hem bij. "De Cat is de jonge, Belgische versie van Jashari. Maar dan rechtsvoetig." Naar verluidt zou Bayern München interesse hebben in de jonge Belg.


"Mocht ik De Cat zijn, zou ik niet naar Bayern gaan", raadt Vincent Mannaert hem aan. "Tenzij Kompany zich engageert dat hij zeker zal blijven. En hij echt een heel duidelijk plan met hem heeft."

