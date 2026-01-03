'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

De uitreiking van de Gouden Schoen vindt dit jaar op een ongebruikelijke datum plaats. Voor KRC Genk heeft dat gevolgen voor de aanwezigheid op het gala.

Ongewone timing van de ceremonie

De organisatie plant de uitreiking op zondag 11 januari in het casino van Middelkerke. Dat is afwijkend van eerdere edities, die doorgaans midden januari en op weekdagen werden gehouden. De keuze voor een zondag is het gevolg van een druk wedstrijdschema, vooral voor Club Brugge en Union SG, die twee keer per week in actie komen.

Door die kalenderdruk moesten de organisatoren hun planning aanpassen. De meeste clubs keren tijdig terug van hun winterstage, maar Genk vormt daarop een uitzondering. De Limburgse ploeg landt pas op maandag 12 januari opnieuw in België.

Afwezigheid van spelers en staf

Door die late terugkeer zal Genk geen spelers of stafleden afvaardigen naar het gala. Mogelijk is er wel een beperkte vertegenwoordiging van de club aanwezig, maar dat blijft onzeker, zo meldt La Dernière Heure. De ploeg kiest ervoor de stageplanning niet te wijzigen.

De afwezigheid heeft geen echte impact op de verkiezing. De kans dat een Genk‑speler in een van de nevencategorieën wordt bekroond, zoals belofte, trainer of doelman, wordt als klein ingeschat.



Ook in de strijd om de hoofdprijs lijkt Genk geen kandidaat te hebben. De club kende een wisselvallig jaar, waardoor een prominente rol in de einduitslag niet wordt verwacht. De focus ligt voor Genk vooral op de voorbereiding van de tweede seizoenshelft.