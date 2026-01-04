"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

Rudi Garcia had moeite om Romelu Lukaku te vervangen tijdens zijn blessure. De bondscoach probeerde meerdere opties uit, zonder overtuigende oplossingen te vinden. En dat maakt ook meteen dat er ook druk komt op Lukaku zelf

Een vervanger vinden voor Romelu Lukaku was een lastige opgave voor Rudi Garcia. De bondscoach heeft geprobeerd Loïs Openda te lanceren, maar de spits van Juventus slaagde er niet in om indruk te maken bij de Rode Duivels.

Gelukkig nadert de terugkeer van Big Rom. Hij is sinds augustus geblesseerd aan de knie en sindsdien heeft de topscorer in de geschiedenis van de selectie ontbroken aan de groep. Garcia heeft veel geprobeerd en verschillende systemen getest.

Geen alternatief?

Voor analist Hein Vanhaezebrouck is Lukaku onmisbaar, maar wel op één voorwaarde: hij moet 100% fit zijn. "We hebben geen alternatief, maar Romelu moet in topvorm zijn om impact te hebben op de defensies", vertelde de voormalige coach van onder meer KAA Gent en Anderlecht aan Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck legt de nadruk op de fysieke toestand van de speler. "Als hij fit is, kan hij het tempo volgen en gevaarlijk zijn. Anders zal hij daar blijven staan wachten", herinnert men zich nog de wedstrijd tegen Kroatië tijdens het WK 2022. Lukaku had al zijn kansen gemist en België werd uitgeschakeld uit de competitie.

België begint haar Wereldbekercampagne op 15 juni tegen Egypte. Het middenveld heeft keuze te over. "Daar hebben we keuze te over", herinnert Vanhaezebrouck ons, met vermelding van Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Raskin of Onana.