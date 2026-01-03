Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels bereiden zich voor op het komende WK. Daarbij blijft de fysieke toestand van enkele sterkhouders een aandachtspunt.

Discussie over de rol van de ervaren spelers

In aanloop naar het toernooi wordt gekeken naar de beschikbaarheid van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, die beiden herstellen van blessures. Tijdens een gesprek in Het Laatste Nieuws verwijst Marc Degryse naar de gevestigde namen binnen de selectie. “We hebben nog de Grote Drie, met De Bruyne, Lukaku en Courtois. Wel, Doku moet daarbij”, klinkt het.

Degryse richt zich vervolgens tot Vincent Mannaert met de vraag of dit het laatste grote toernooi wordt voor deze generatie. “Dit wordt het laatste grote toernooi van de Grote Drie, hé?”

Mannaert over de toekomst van Lukaku

Mannaert reageert op de suggestie dat Lukaku mogelijk zou stoppen na het WK. Hij maakt duidelijk dat hij dat scenario niet verwacht. “Ik denk niet dat Lukaku na het WK zal zeggen dat hij stopt als Rode Duivel”, is hij heel erg duidelijk.

Hij benadrukt dat hij de spits niet zal aanmoedigen om afscheid te nemen. “En ik ga hem zeker niet influisteren dat het beter zou zijn om af te zwaaien, want zo’n uitzonderlijke spits vervang je niet zomaar.”

Nood aan alternatieven


Mannaert wijst erop dat het niet eenvoudig is om een speler van dat niveau te vervangen. Hij verwijst daarbij naar de beperkte opties die momenteel beschikbaar zijn. “Tenzij jij een pasklaar alternatief in gedachten hebt?”, besluit hij met een open vraag…

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

18:30
'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

18:30
Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

18:00
1
Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

17:30
2
'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

17:00
1
Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

16:00
'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

15:30
29
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
2
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

14:30
OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

14:00
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

13:30
2
'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

13:00
'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

12:30
1
David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

07:00
1
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

12:00
19
Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

11:30
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00
Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

10:30
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

10:00
13
Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

09:30
2
'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

08:40
11
'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

09:00
Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

08:20
2
'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

08:00
1
Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

07:40
📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

07:20
1
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

23:00
Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

23:00
2
Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

22:30
2
Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

22:00
2
Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

21:42
6
🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

20:00
1
Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

21:20
4
Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

20:20
Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

21:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 18
Cagliari Cagliari 0-1 AC Milan AC Milan
Como Como 1-0 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 1-1 Parma Parma
Genoa Genoa 1-1 Pisa Pisa
Juventus Juventus 18:00 Lecce Lecce
Atalanta Atalanta 20:45 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 04/01 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 04/01 Cremonese Cremonese
Hellas Verona Hellas Verona 04/01 Torino Torino
Inter Milaan Inter Milaan 04/01 Bologna Bologna

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over 'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn' FCB vo altijd FCB vo altijd over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Obiku Obiku over 'Speler van Anderlecht ligt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer' Swakke25 Swakke25 over 'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij' Swakke25 Swakke25 over 'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer' Geert66 Geert66 over Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?" Nelvafrel Nelvafrel over Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog' LordJozef LordJozef over Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved