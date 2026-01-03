Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

De Rode Duivels bereiden zich voor op het komende WK. Daarbij blijft de fysieke toestand van enkele sterkhouders een aandachtspunt.

Discussie over de rol van de ervaren spelers

In aanloop naar het toernooi wordt gekeken naar de beschikbaarheid van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, die beiden herstellen van blessures. Tijdens een gesprek in Het Laatste Nieuws verwijst Marc Degryse naar de gevestigde namen binnen de selectie. “We hebben nog de Grote Drie, met De Bruyne, Lukaku en Courtois. Wel, Doku moet daarbij”, klinkt het.

Degryse richt zich vervolgens tot Vincent Mannaert met de vraag of dit het laatste grote toernooi wordt voor deze generatie. “Dit wordt het laatste grote toernooi van de Grote Drie, hé?”

Mannaert over de toekomst van Lukaku

Mannaert reageert op de suggestie dat Lukaku mogelijk zou stoppen na het WK. Hij maakt duidelijk dat hij dat scenario niet verwacht. “Ik denk niet dat Lukaku na het WK zal zeggen dat hij stopt als Rode Duivel”, is hij heel erg duidelijk.

Hij benadrukt dat hij de spits niet zal aanmoedigen om afscheid te nemen. “En ik ga hem zeker niet influisteren dat het beter zou zijn om af te zwaaien, want zo’n uitzonderlijke spits vervang je niet zomaar.”

Nood aan alternatieven



Mannaert wijst erop dat het niet eenvoudig is om een speler van dat niveau te vervangen. Hij verwijst daarbij naar de beperkte opties die momenteel beschikbaar zijn. “Tenzij jij een pasklaar alternatief in gedachten hebt?”, besluit hij met een open vraag…