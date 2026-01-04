Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

2025 was ook voor Thibaut Courtois een bewogen jaar. Een jaar ook waarin hij terugkwam bij de Rode Duivels. In 2026 staat er dan weer meteen een groot toernooi op het programma. Meteen het laatste voor de nationale nummer 1?

 

Thibaut Courtois heeft in een interview met Sporza teruggeblikt op zijn roerige periode bij de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid is opnieuw opgenomen in de ploeg na twee jaar afwezigheid vanwege spanningen met de voormalige bondscoach Domenico Tedesco.

De doelman legde uit dat hij zijn teamgenoten moest toespreken om zijn keuzes te verantwoorden. "Het was belangrijk voor mij om terug te keren en mijn kant van het verhaal aan de andere spelers te geven. Ik heb me destijds verontschuldigd. Het is geweldig om weer voor het nationale team te spelen," bekende hij.

Excuses aangeboden

Hij had ook kritiek op degenen die twijfelden aan zijn betrokkenheid bij het land. "Sommigen beweerden dat ik niet geblesseerd was. Ik heb een fortuin uitgegeven om naar België te gaan omdat ik het team wilde zien. Helaas, het is een ongelijke strijd. Ik wil het beste van mezelf geven voor de selectie."

"Je hebt altijd mensen die hun eigen opinie hebben en een beeld vormen. Ik ben altijd vrij uitgesproken geweest en ik heb altijd een vrij grote mening gehad. Dat stoot vrij snel tegen de borst. Ze zeggen dan dikkenek of groot ego, maar als je niet denkt dat je de beste bent ga je nooit raken tot waar ik ben geraakt."

Laatste WK voor Thibaut Courtois?

Op 33-jarige leeftijd begint de reus zijn pensioen te plannen. Hij ziet zichzelf niet lang doorgaan, vooral niet met de nieuwe generatie die eraan komt. "Ik zal 38 zijn in 2030. Ik denk dat je op een gegeven moment moet weten wanneer je moet stoppen. We hebben veel getalenteerde keepers in België."

Zijn contract bij Real Madrid loopt over 18 maanden af. Courtois zal 34 jaar oud zijn tijdens het volgende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, wat mogelijk het laatste grote toernooi van zijn carrière zou kunnen zijn.

