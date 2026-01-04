De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

Kent u Emmanuel Dennis nog? De speler kwam vanuit een Nigeriaanse voetbalacademie in het profcircuit terecht. Daarbij speelde hij ook vier jaar in de Belgische competitie bij Club Brugge. Nu duikt er mogelijk een nieuw Nigeriaans toptalent op in ons land.

De jonge Nigeriaanse voetballer Ifeanyi Ugochukwu trekt de aandacht van de Belgische Pro League-club Oud-Heverlee Leuven. Dat meldt Footy-Africa exclusief op haar webstek. Van de jongeling is bijzonder weinig geweten tot op heden.

De nieuwe Emmanuel Dennis in Leuven?

Een van zijn vrienden was in het verleden wel nog actief bij de jeugd van KAA Gent, maar nu lijkt ook Ifeanyi Ugochukwu de overstap te gaan wagen naar de Europese voetbalvelden. En zo zou hij wel eens de nieuwe Emmanuel Dennis kunnen worden. 

OH Leuven volgt de speler van de Kwara Football Academy namelijk al enkele maanden na een reeks indrukwekkende prestaties in de jeugdopleiding. Die Kwara Football Academy is ook waar Dennis naam en faam maakte.

Beginnen bij de beloften van OH Leuven

Bronnen dicht bij de onderhandelingen melden dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn en dat beide partijen er vertrouwen in hebben om in de transferperiode van januari tot een akkoord te komen. De Nigeriaan zou ondertussen al in ons land zijn.


Het voorgestelde contract zou een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten, waaronder een studiebeurs en mogelijkheden voor voetbalontwikkeling. De tiener zou normaliter eerst aansluiten bij de beloften van OH Leuven.

