🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

Januari 2026 begon rampzalig voor Arthur Vermeeren. De Rode Duivel kreeg een rode kaart tegen Nantes na een gemene tackle op de doelman. Daarmee heeft de gewezen speler van Royal Antwerp zichzelf geen cadeau gedaan.

Arthur Vermeeren begon weer op te leven aan de kant van Olympique Marseille. Ver weg van zijn lijdensweg bij RB Leipzig, heeft de jonge Rode Duivel een basisplaats heroverd en voelt hij zich weer goed op het middenveld.

Grote fout van Vermeeren

Maar deze zondagmiddag tegen Nantes veranderde de droom in een nachtmerrie voor de voormalige Antwerp-speler. Bij een poging om de bal terug te winnen in het strafschopgebied van de tegenstander, miste hij zijn tackle en botste hij tegen doelman Anthony Lopes.

De scheidsrechter trok meteen een rode kaart. Met tien man moesten de Marseillais snel de prijs betalen voor deze uitsluiting. Enkele minuten later opende Fabien Centonze de score voor Nantes. De wedstrijd werd veel moeilijker te beheersen.

Marseille eindigde met negen aan de wedstrijd

De nervositeit nam toe bij Marseille en ook Bilal Nadir werd terug naar de kleedkamers gestuurd na een tweede gele kaart. Met negen tegen elf kon Marseille niet meer gelijkmaken: Nantes won het duel zo met 0-1.





Marseille had de kans om dichterbij PSG te komen in het klassement. De club uit Marseille staat nu op de 3e plaats met 32 punten, gelijk met Lille, dat vierde staat. Het doet dus een slechte zaak in de stand van de Ligue 1.