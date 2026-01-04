Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

Sébastien Pocognoli heeft moeite om het niveau van AS Monaco op te krikken. Zijn team heeft zaterdag thuis verloren van Lyon met 1-3. Daardoor staat het team nu met een teleurstellende 3 op 21 op het rapport.

Sébastien Pocognoli stapelt de tegenslagen op met AS Monaco. Gisteravond verloor zijn team opnieuw thuis tegen Lyon met 1-3. Deze zesde nederlaag in de competitie verzwakt zijn positie, terwijl hij was aangesteld om het tij te keren na het vertrek van Adi Hütter.

Teleurstellende resultaten voor AS Monaco

De media benadrukken het gebrek aan resultaten, wat Monaco verhindert om op te klimmen in het klassement van de Ligue 1. Sommigen beginnen te twijfelen aan het vermogen van de Belgische coach om het team dit seizoen nieuw leven in te blazen.

In dit klimaat heeft de directie besloten om een verklaring af te leggen. In La Diagonale was CEO Thiago Scuro heel duidelijk. "Voor mij is het geen onderwerp", herhaalde hij over een eventuele tweede trainerwissel dit seizoen.

Club blijft geloven in de zaak

De bestuurder staat volledig achter zijn beslissing. "We hadden indicatoren. Het was het moment om te veranderen om verschillende redenen, op het gebied van prestatie en interne dynamiek. Ja, het was de juiste beslissing en Sébastien is de juiste persoon voor de volgende stappen van de club."

Scuro wil verder vooruit kijken. "Het is nog niet voorbij, natuurlijk niet. Gezien onze selectie, de prestaties tegen Marseille en Lyon, en de aanpassing van de coach, ben ik ervan overtuigd dat we nog steeds kunnen strijden voor een plek in de Champions League, zoals de afgelopen twee jaar."

