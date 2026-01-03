Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

Lorenz Lomme
| Reageer
Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sébastien Pocognoli beleeft geen droomseizoen bij AS Monaco. De club van onze landgenoot verloor zaterdag van Lyon en zet een dramatische reeks neer.

Sébastien Pocognoli beleeft moeilijke tijden bij AS Monaco, dat zaterdag thuis met 1-3 verloor van Lyon. Monaco blijft daardoor steken op een teleurstellende 9e plaats in de Ligue 1 met 23 punten, wat ver onder de ambities ligt in het prinsdom. Het boekte 3 op 21.

De wedstrijd kantelde door toedoen van Mamadou Coulibaly. De middenvelder scoorde vlak voor rust de gelijkmaker, maar werd in de tweede helft met rood van het veld gestuurd na een onbesuisde actie.

Beter in de Champions League

In de Champions League vergaat het Monaco een pak beter. Het staat op de 18e plaats met 9 punten, waarmee het virtueel doorstoot naar de play-offronde.

In de Coupe de France won Monaco onlangs ook met 1-2 op het veld van Auxerre. In de volgende ronde wacht nu US Orléans. Het zijn lichtpuntjes voor onze landgenoot, in moeilijke tijden in de Ligue 1.

Op de volgende speeldag ontvangt Monaco middenmotor Lorient. Daarna wachten duels tegen Le Havre (uit) en Stade Rennes (thuis).

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Lyon
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

22:00
Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

21:20
Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

21:00
Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

20:30
1
'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

20:00
Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

19:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

18:30
Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

19:00
'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

18:30
1
Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

18:00
2
Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

17:30
3
'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

17:00
3
Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

16:30
2
Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

16:00
'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

15:30
43
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
2
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

14:30
1
OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

14:00
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

13:30
3
'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

13:00
'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

12:30
1
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

12:00
19
Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

11:30
Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

10:30
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

10:00
14
Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

09:30
2
'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

09:00
Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

08:20
2
'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

08:40
13
'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

08:00
2
Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

07:40
📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

07:20
1
David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

07:00
1
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 17
Toulouse Toulouse 0-3 RC Lens RC Lens
Monaco Monaco 1-3 Lyon Lyon
Nice Nice 1-1 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 0-0 Rennes Rennes
Marseille Marseille 04/01 Nantes Nantes
Lorient Lorient 04/01 Metz Metz
Stade Brestois Stade Brestois 04/01 Auxerre Auxerre
Le Havre Le Havre 04/01 Angers Angers
PSG PSG 04/01 Paris FC Paris FC

Nieuwste reacties

Meut Meut over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Don Doumbia Don Doumbia over Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels? rinus michels rinus michels over 'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen' filip.dhose filip.dhose over 'Speler van Anderlecht ligt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer' filip.dhose filip.dhose over Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat BuffaloVince BuffaloVince over 'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog' storfstievel storfstievel over 'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn' Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Club Brugge versterkt zich met speler van Atlético Madrid' Dirk1897 Dirk1897 over Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit .. .. over Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved