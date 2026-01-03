Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

Sébastien Pocognoli beleeft geen droomseizoen bij AS Monaco. De club van onze landgenoot verloor zaterdag van Lyon en zet een dramatische reeks neer.

Sébastien Pocognoli beleeft moeilijke tijden bij AS Monaco, dat zaterdag thuis met 1-3 verloor van Lyon. Monaco blijft daardoor steken op een teleurstellende 9e plaats in de Ligue 1 met 23 punten, wat ver onder de ambities ligt in het prinsdom. Het boekte 3 op 21.

De wedstrijd kantelde door toedoen van Mamadou Coulibaly. De middenvelder scoorde vlak voor rust de gelijkmaker, maar werd in de tweede helft met rood van het veld gestuurd na een onbesuisde actie.

Beter in de Champions League

In de Champions League vergaat het Monaco een pak beter. Het staat op de 18e plaats met 9 punten, waarmee het virtueel doorstoot naar de play-offronde.

In de Coupe de France won Monaco onlangs ook met 1-2 op het veld van Auxerre. In de volgende ronde wacht nu US Orléans. Het zijn lichtpuntjes voor onze landgenoot, in moeilijke tijden in de Ligue 1.

Op de volgende speeldag ontvangt Monaco middenmotor Lorient. Daarna wachten duels tegen Le Havre (uit) en Stade Rennes (thuis).



