DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

Hannes Delcroix heeft ervoor gekozen om van omgeving te veranderen. De verdediger tekent in Zwitserland bij Lugano om weer ritme en continuïteit te vinden. Het is een opvallende move voor de ex-speler voor RSC Anderlecht.

Hannes Delcroix moest absoluut een oplossing vinden om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Sinds zijn overstap naar Burnley in 2023 is de 26-jarige verdediger er niet in geslaagd door te breken in Engeland.

Een kleinere competitie

Met geen enkele speelminuut dit seizoen in de Premier League, moest de voormalige speler van Anderlecht de club verlaten. Het is zover: de centrale verdediger heeft zaterdag een contract getekend bij FC Lugano. Hij verlaat Burnley voor de Zwitserse eerste klasse, waar hij een contract heeft getekend tot juni 2028.

Nadat hij zijn opleiding heeft genoten in België maakte Delcroix furore bij Anderlecht, waar hij vanaf 2018 doorbrak. Hij proefde kort van de Rode Duivels voordat hij in oktober 2025 koos voor de Haïtiaanse selectie, zijn geboorteland.

Delcroix zal met Haïti deelnemen aan het WK 2026. De voormalige Rode Duivel zal grote landen ontmoeten zoals Brazilië, Marokko en Schotland. Een groep die niet gemakkelijk is. Het is sinds 1974 geleden dat Haïti nog op een WK stond.





Hij sluit het hoofdstuk van zijn moeilijke periode in Engeland af om zich te concentreren op deze nieuwe uitdaging in Zwitserland, met de wens om opnieuw te spelen en zijn ritme terug te vinden. We wensen hem alvast veel succes.