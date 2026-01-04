DONE DEAL: KVC Westerlo troeft Gent en Zulte Waregem af voor Anderlecht-youngster

Het was al eventjes zo goed als rond, maar het is sinds zondag nu ook helemaal officieel. Naoufal Bohamdi-Kamoni, een jonge speler van Anderlecht, gaat van de RSCA Futures naar Westerlo. Diverse andere ploegen vissen achter het net.

Naoufal Bohamdi-Kamoni heeft besloten om deze winter van club te veranderen. Op 18-jarige leeftijd verlaat deze linkerflankspeler, opgeleid bij Anderlecht, zijn club om naar Westerlo te verhuizen. Hij had tot dusver alleen nog maar het paars-witte shirt gedragen.

Weer een jong talent dat vertrekt uit Neerpede

Dit seizoen miste de jonge speler speelminuten bij de beloften in de Challenger Pro League. Hij nam slechts deel aan zeven wedstrijden, wat te weinig is om verder te kunnen groeien. En dus was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Zulte Waregem wilde hem aantrekken, terwijl ook KAA Gent hem op de radar had en ook NEC Nijmegen doordrukte, maar Naoufal gaf de voorkeur aan het project van Westerlo. De Kempense club wist hem te overtuigen dat dit de beste plek was om zijn kwaliteiten te tonen.





Westerlo haalt een optie op de toekomst in huis

"KVC Westerlo verwelkomt Naoufal Bohamdi-Kamoni. De 18-jarige flankspeler komt over van FSCA Futures en tekende in ’t Kuipje een contract van 3,5 jaar, met een optie voor nog een extra seizoen", klinkt het bij Westerlo.

En ze gingen verder op de eigen clubwebstek: "Naoufal is inmiddels bij de groep aangesloten en doet meteen mee aan de winterstage. Welkom bij de Kemphanen, Naoufal!" Bij Westerlo moet hij een optie op de toekomst gaan worden.