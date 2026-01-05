KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

Dante Vanzeir stapte zondag niet mee op het vliegtuig voor de winterstage van KAA Gent. De spits mag beschikken en staat voor een vertrek bij de Buffalo's. Hij is echter niet de enige.

Vanzeir is niet de enige die thuisbleef. In de dertigkoppige selectie van Rik De Mil ontbreken nog meerdere namen.

Naast de geblesseerde Matisse Samoise reisden ook Franck Surdez, Stefan Mitrovic, Bram Lagae en Tom Vandenberghe niet mee af.

Dat viertal past niet langer in de plannen van Gent en mag, net als Vanzeir, uitkijken naar een nieuwe club.

Vanzeir werd al gelinkt aan Cercle Brugge, al is er voor de andere vier voorlopig nog niets concreet.

Vooral de afwezigheid van Surdez springt in het oog. De 23-jarige Zwitser kon zijn hoge verwachtingen nooit helemaal waarmaken en ligt nog vast tot 2027.



