Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

Luke Littler verlengde afgelopen weekend zijn PDC Darts World Championship-titel op indrukwekkende wijze. De 18-jarige Engelsman versloeg Gian van Veen met 7-1 en pakte zo opnieuw de Sid Waddell Trophy.

Na zijn overwinning stroomden de felicitaties van bekende sporters en beroemdheden binnen. Littler onthult nu dat ook enkele voetballers hem een persoonlijk bericht stuurden.

“Uiteraard heb ik een paar DM’s gekregen van enkele voetballers", vertelde Littler. Onder hen waren Lennart Karl en Angelo Stiller uit Duitsland, maar opvallend: ook Manchester United-doelman en Rode Duivel Senne Lammens liet van zich horen.

Senne Lammens stuurde Littler een berichtje na zijn wereldtitel

Littler deelde veel van deze berichten op zijn Instagram-verhaal. De steun van topsporters als Lammens, maar ook van figuren als KSI, deed hem zichtbaar veel plezier. “Dit toont gewoon hoe veel steun ik krijg na mijn overwinning en dat betekent veel voor mij", zei hij.

Met zijn 7-1-overwinning op Van Veen werd Littler de eerste speler sinds Gary Anderson die een wereldtitel op Ally Pally twee jaar op rij weet te winnen. “Niets zal ooit mijn eerste wereldtitel overtreffen, maar dit ging om het behouden van de titel", vertelde hij.

Littler - notoir Manchester United-fan - was toch onder de indruk van het berichtje van Lammens. “Hij zei dat ik het goed had gedaan”, zei een duidelijk onder de indruk zijnde Littler.