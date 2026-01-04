De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen

De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In ons land is er winterstop voor het profvoetbal, maar in het buitenland wordt wel gewoon verder gevoetbald. Daarbij kwamen in diverse landen ook weer Belgen aan de aftrap in belangrijke wedstrijden. In Italië mogen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku nog dromen van de titel.

Napoli heeft nog geen vaarwel gezegd tegen hun kansen om opnieuw de Serie A te winnen. De Napolitaanse club won met 0-2 van Lazio en is zo opnieuw wat genaderd in de stand op leider AC Milan. Goed nieuws dus voor Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku ontbreken bij Napoli

Al speelden de Belgen niet, want beiden zijn nog aan het revalideren. Het verschil werd gemaakt voor rust. Napels wist zijn sterke momenten goed te benutten. Spinazzola opende de score in de 13e minuut, waarna Rrahmani zijn team later in de wedstrijd veilig stelde.

Het Napolitaanse team moest zich anders organiseren omdat Romelu Lukaku ontbrak op het wedstrijdformulier. Kevin De Bruyne was niet fit en zet zijn revalidatieprogramma voort om terug in vorm te komen.

Manchester United laat dure punten liggen in Leeds

Ook in Engeland stond in de vroege namiddag al een eerste duel op het programma. Senne Lammens trok er met zijn team naar Leeds United en dat leverde duur puntenverlies op voor The Mancunians in de strijd om de Champions League.

Aaronson bracht de thuisploeg voor de rust op voorsprong, na de pauze kon Cunha alsnog een puntje redden voor Manchester United. Lammens moest een paar keer redden, aan de overkant kon zijn team ook niet meer scoren.

Lees ook... "Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

Premier League

04/01/2026 13:30Leeds United - Manchester United1-1
04/01/2026 16:00Everton - Brentford2-4
04/01/2026 16:00Newcastle United - Crystal Palace2-0
04/01/2026 16:00Tottenham - Sunderland1-1
04/01/2026 16:15Fulham - Liverpool FC2-2
04/01/2026 18:30Manchester City - Chelsea0-0

Serie A

04/01/2026 12:30Lazio - Napoli0-2
04/01/2026 15:00Fiorentina - Cremonese1-0
04/01/2026 18:00Hellas Verona - Torino0-1
04/01/2026 20:45Inter Milaan - Bologna-

Vriendschappelijke interlands

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Leeds United
Senne Lammens
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

19:00
Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

18:30
"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

09:01
4
🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

17:30
1
De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

18:00
Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

17:00
1
'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent'

'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent'

16:00
2
Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

14:00
2
DONE DEAL: KVC Westerlo troeft Gent en Zulte Waregem af voor Anderlecht-youngster

DONE DEAL: KVC Westerlo troeft Gent en Zulte Waregem af voor Anderlecht-youngster

15:30
Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

14:40
5
'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage'

'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage'

15:00
1
DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

12:00
1
'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

13:30
Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana De derde helft

Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana

13:00
Stevige domper voor Club Brugge op stage

Stevige domper voor Club Brugge op stage

12:30
Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

11:30
2
Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

11:00
12
Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

10:30
'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

10:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

08:49
Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

09:30
Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

08:49
Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

03/01
5
'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

07:00
1
"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

08:22
'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

06:30
Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

23:00
4
'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

22:30
Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

21:20
Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

22:00
13
Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

21:40
8
Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

20:30
1
Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

21:00
'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

20:00
Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

03/01
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

03/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 20
Aston Villa Aston Villa 3-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Wolverhampton Wolverhampton 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Brighton Brighton 2-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 2-3 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 1-1 Manchester United Manchester United
Everton Everton 2-4 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 2-0 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 1-1 Sunderland Sunderland
Fulham Fulham 2-2 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester City Manchester City 0-0 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal" FranskeVRooij FranskeVRooij over "Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK IRush IRush over Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending Geert66 Geert66 over Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren" Nelvafrel Nelvafrel over Na dramatische 3 op 21: club neemt beslissing over Belgische coach Snoek Snoek over Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger' Don Doumbia Don Doumbia over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Don Doumbia Don Doumbia over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding De Groene Ridder. De Groene Ridder. over 'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved