De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen

In ons land is er winterstop voor het profvoetbal, maar in het buitenland wordt wel gewoon verder gevoetbald. Daarbij kwamen in diverse landen ook weer Belgen aan de aftrap in belangrijke wedstrijden. In Italië mogen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku nog dromen van de titel.

Napoli heeft nog geen vaarwel gezegd tegen hun kansen om opnieuw de Serie A te winnen. De Napolitaanse club won met 0-2 van Lazio en is zo opnieuw wat genaderd in de stand op leider AC Milan. Goed nieuws dus voor Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku ontbreken bij Napoli

Al speelden de Belgen niet, want beiden zijn nog aan het revalideren. Het verschil werd gemaakt voor rust. Napels wist zijn sterke momenten goed te benutten. Spinazzola opende de score in de 13e minuut, waarna Rrahmani zijn team later in de wedstrijd veilig stelde.

Het Napolitaanse team moest zich anders organiseren omdat Romelu Lukaku ontbrak op het wedstrijdformulier. Kevin De Bruyne was niet fit en zet zijn revalidatieprogramma voort om terug in vorm te komen.

Manchester United laat dure punten liggen in Leeds

Ook in Engeland stond in de vroege namiddag al een eerste duel op het programma. Senne Lammens trok er met zijn team naar Leeds United en dat leverde duur puntenverlies op voor The Mancunians in de strijd om de Champions League.

Aaronson bracht de thuisploeg voor de rust op voorsprong, na de pauze kon Cunha alsnog een puntje redden voor Manchester United. Lammens moest een paar keer redden, aan de overkant kon zijn team ook niet meer scoren.



Premier League

04/01/2026 13:30 Leeds United - Manchester United 1-1 04/01/2026 16:00 Everton - Brentford 2-4 04/01/2026 16:00 Newcastle United - Crystal Palace 2-0 04/01/2026 16:00 Tottenham - Sunderland 1-1 04/01/2026 16:15 Fulham - Liverpool FC 2-2 04/01/2026 18:30 Manchester City - Chelsea 0-0

Serie A

04/01/2026 12:30 Lazio - Napoli 0-2 04/01/2026 15:00 Fiorentina - Cremonese 1-0 04/01/2026 18:00 Hellas Verona - Torino 0-1 04/01/2026 20:45 Inter Milaan - Bologna -

