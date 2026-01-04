Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

Dag 2 van de winterstage in Spanje voor Club Brugge regende helemaal uit. Toch werd er gewoon heel stevig getraind. En zo blijven ze bij blauw-zwart er werk van maken, want in 2026 moet onder Ivan Leko meteen geoogst worden.

Het trainingskamp van Club Brugge in Spanje begon erg slecht. De spelers hoopten op zon, maar de Bruggelingen hebben sinds hun aankomst te maken met regen. Door het water stonden de trainingsvelden volledig onder water en waren ze onbespeelbaar.

Training afgelast? Dan maar gaan lopen in de regen

De staf moest zondagochtend de trainingssessie van 10.30 uur afgelasten volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Maar dat betekende niet dat Ivan Leko voor zijn spelers een vrije dag had uitgestippeld, wel integendeel.

In de voormiddag werd in de regen een pittige loopsessie afgewerkt, waarbij de spelers toch wel wat plassen en drassige situaties moesten overwinnen. "Zo worden strijders gemaakt", klonk erbij in een boodschap op Instagram.

In de namiddag lag het veld al iets beter voor een tweede trainingsessies om 16 uur. Die werd dus wel 'gewoon' op het veld afgewerkt, al was ook hier zeer duidelijk zichtbaar aan de beelden dat het enorm hard regende.





Er werden een aantal leuke oefenwedstrijdjes onderling afgewerkt en er was dus ook een 'winnend team'. Ook dat werd door Club Brugge vastgelegd via de sociale media. Hopelijk gaat het de komende dagen ook wat beter weer worden voor blauw-zwart.