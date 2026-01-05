Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

Landry Dimata, die zich in een moeilijke situatie bij Pafos bevindt, kan 2026 met wat hoop tegemoetzien. Zijn coach, Juan Carlos Carcedo, heeft namelijk besloten Cyprus te verlaten.

Landry Dimata (28) waagde zich afgelopen zomer aan een uitdagende stap door Samsunspor te verruilen voor Pafos FC, de Cypriotische kampioen die dit seizoen in de Champions League uitkomt. Zijn begin was veelbelovend: één doelpunt en één assist in zijn eerste zeven competitiewedstrijden. Daarna stokte het echter.

Dimata worstelde met het systeem van coach Juan Carlos Carcedo. Dit seizoen startte hij slechts zeven keer in de basis en werd vaak al voor het uur gewisseld. Tot nu toe komt zijn seizoen neer op 20 wedstrijden, één doelpunt en één assist.

Geen drie clubs in één seizoen

Probleem: omdat Dimata eerder dit seizoen al voor Samsunspor speelde voordat hij naar Cyprus trok, had hij deze winter weinig opties om elders speeltijd te krijgen. Hij kan immers niet voor een derde club in hetzelfde seizoen uitkomen.

Nieuwe coach, nieuwe kansen

Maar het nieuwe jaar brengt ook veranderingen bij Pafos. De coach van de Cypriotische club heeft besloten te vertrekken en wordt de nieuwe trainer van Spartak Moskou. Hoewel zijn team tot deze speelronde leider was, leidde hij zondag zijn laatste wedstrijd: Pafos verloor met 2-1 van Apollon Limassol en raakte zo de koppositie kwijt.



Landry Dimata weet ondertussen al wie zijn nieuwe coach wordt: Vitor Bruno, zo meldt het Portugese medium O Jogo. De Portugees leidde van juli 2024 tot januari 2025 FC Porto, nadat hij eerder assistent-trainer was geweest bij Sergio Conceição, zowel bij de Dragões als bij Nantes.