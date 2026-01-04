Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

Het liedje van Hugo Broos in de Africa Cup is uitgezongen. Zuid-Afrika verloor in de eerste knock-outronde van Kameroen.

De Africa Cup is voorbij voor Hugo Broos. Zuid-Afrika verloor in de eerste knock-outronde met 1-2 van Kameroen. Daar zat niet Marc Brys, maar wel David Pagou in de dug-out.

Mbuemo en Baleba bij Kameroen

De mannen van Hugo Broos konden geen stunt realiseren tegen een Kameroen met enkele grote namen, zoals Manchester United-speler Mbeumo en Brighton-sterkhouder Carlos Baleba.

Dubbele voorsprong voor Kameroen

Kameroen kwam na 34 minuten spelen op voorsprong via Junior Tchamadeu. Vlak na rust zorgde Christian Kofane voor een dubbele voorsprong voor 'De Ontembare Leeuwen'.

Te late aansluitingstreffer

Vlak voor tijd scoorde Evidence Makgopa nog voor Zuid-Afrika, maar dat doelpunt kwam iets te laat. Een gelijkmaker viel niet, waardoor de wedstrijd eindigde in 1-2 in het voordeel van Kameroen.

Focus op WK


Hugo Broos kan zich met Zuid-Afrika nu volledig richten op het WK deze zomer. Op 11 juni speelt Zuid-Afrika de openingswedstrijd tegen een van de drie gastlanden, namelijk Mexico.

African Cup of Nations

 1/8 Finales
Senegal Senegal 3-1 Soedan Soedan
Mali Mali P1-1 Tunesië Tunesië
Marokko Marokko 1-0 Tanzania Tanzania
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-2 Kameroen Kameroen
Egypte Egypte 05/01 Benin Benin
Nigeria Nigeria 05/01 Mozambique Mozambique
Algerije Algerije 06/01 DR Congo DR Congo
Ivoorkust Ivoorkust 06/01 Burkina Faso Burkina Faso

