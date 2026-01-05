Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

Trey Samuel-Ogunsuyi is alweer terug bij Sunderland, nadat hij de Engelse club eind augustus verliet om op huurbasis te tekenen bij Falkirk FC, een club uit de Schotse eerste divisie.

De trainer van Falkirk, John McGlynn, heeft het nieuws bevestigd. Sunderland en de Schotse club bereikten een akkoord om de uitleenbeurt vroegtijdig stop te zetten.

De 19-jarige speler kwam slechts negen keer in actie in de Schotse competitie. Helaas voor hem liep het avontuur niet zoals gehoopt… Hij wist immers geen enkele keer beslissend te zijn.

Amper twee basisplaatsen

Hij startte amper twee keer in de basis: tegen Celtic Glasgow op 29 oktober en tegen Motherwell FC op 3 december. In de andere wedstrijden moest hij het stellen met korte invalbeurten of bleef hij de volledige match op de bank.

Trey Samuel-Ogunsuyi zal nu aansluiten bij de U21 van Sunderland. Daar hoopt hij speelminuten te verzamelen en te tonen wat hij in zijn mars heeft.



De U21 spelen op 21 januari een belangrijke wedstrijd in de Premier League International Cup. De Black Cats staan momenteel aan de leiding in Groep D en kunnen hun ongeslagen reeks verderzetten. Sunderland telt zeven punten na drie speeldagen en is groepsleider.