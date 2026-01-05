Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

Igor Thiago leek vorig seizoen bij Brentford volledig te floppen, maar het Braziliaanse doelpuntenkanon is dit seizoen volledig herboren. Tegen Everton scoorde hij zijn eerste Premier League-hattrick, een mijlpaal op een ideaal moment.

De 24-jarige spits werd in de zomer van 2024 voor naar verluidt 33 miljoen euro overgenomen van Club Brugge, toen hij in België uitblonk met 29 goals in 53 wedstrijden. Toch leek hij bij Brentford niet te kunnen overtuigen.

Afgelopen seizoen had Thiago veel te kampen met blessures en kwam hij slechts acht keer in actie. Die wedstrijden leverden geen doelpunten of assists op, waardoor zijn transfer op een flop dreigde uit te draaien.

Onder manager Keith Andrews lijkt Thiago nu volledig tot bloei te komen. Hij staat momenteel op veertien doelpunten en heeft nog twee treffers nodig om de meest scorende Braziliaan ooit in één Premier League-seizoen te worden.

Igor Thiago is bijna de meest scorende Braziliaan in de Premier League

Thiago startte het seizoen sterk met elf doelpunten in zijn eerste dertien wedstrijden. Na een droge periode van zes wedstrijden beleefde hij tegen Everton het hoogtepunt van zijn seizoen met een hattrick, waarvan het laatste doelpunt pas in minuut 88 viel.

Brentford-captain Nathan Collins prijst Thiago’s werkethiek: "Hij is één van de hardst werkende spelers die ik ooit heb gezien." Manager Andrews noemt zijn prestatie 'sensationeel' en benadrukt dat het draait om consistentie.





Club Brugge heeft nog een doorverkooppercentage

Voor Club Brugge is dit ook goed nieuws, want ze hebben nog een doorverkooppercentage van 10 procent op de meerwaarde van een toekomstige transfer. Gezien zijn marktwaarde sterk gaat stijgen, kan dat nog eens een paar miljoen in de blauw-zwarte kassa opleveren.