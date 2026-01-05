Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Igor Thiago leek vorig seizoen bij Brentford volledig te floppen, maar het Braziliaanse doelpuntenkanon is dit seizoen volledig herboren. Tegen Everton scoorde hij zijn eerste Premier League-hattrick, een mijlpaal op een ideaal moment.

De 24-jarige spits werd in de zomer van 2024 voor naar verluidt 33 miljoen euro overgenomen van Club Brugge, toen hij in België uitblonk met 29 goals in 53 wedstrijden. Toch leek hij bij Brentford niet te kunnen overtuigen.

Afgelopen seizoen had Thiago veel te kampen met blessures en kwam hij slechts acht keer in actie. Die wedstrijden leverden geen doelpunten of assists op, waardoor zijn transfer op een flop dreigde uit te draaien.

Onder manager Keith Andrews lijkt Thiago nu volledig tot bloei te komen. Hij staat momenteel op veertien doelpunten en heeft nog twee treffers nodig om de meest scorende Braziliaan ooit in één Premier League-seizoen te worden.

Igor Thiago is bijna de meest scorende Braziliaan in de Premier League

Thiago startte het seizoen sterk met elf doelpunten in zijn eerste dertien wedstrijden. Na een droge periode van zes wedstrijden beleefde hij tegen Everton het hoogtepunt van zijn seizoen met een hattrick, waarvan het laatste doelpunt pas in minuut 88 viel.

Brentford-captain Nathan Collins prijst Thiago’s werkethiek: "Hij is één van de hardst werkende spelers die ik ooit heb gezien." Manager Andrews noemt zijn prestatie 'sensationeel' en benadrukt dat het draait om consistentie.

Club Brugge heeft nog een doorverkooppercentage

Voor Club Brugge is dit ook goed nieuws, want ze hebben nog een doorverkooppercentage van 10 procent op de meerwaarde van een toekomstige transfer. Gezien zijn marktwaarde sterk gaat stijgen, kan dat nog eens een paar miljoen in de blauw-zwarte kassa opleveren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Brentford
Thiago Rodrigues

Meer nieuws

"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

12:20
OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

12:40
Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

08:00
5
Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

07:40
1
Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

10:00
5
Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

11:27
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Hadj Moussa

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Hadj Moussa

11:00
Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

11:40
3
Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

11:20
Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

11:00
1
Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

10:30
Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

09:30
1
Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

08:40
Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

09:00
2
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

09:15
KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

08:20
4
Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

07:20
5
Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

06:30
Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

07:00
Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

06:00
1
Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

18:30
KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

22:30
2
Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

21:40
🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

19:30
3
Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

21:40
6
🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

21:20
Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

22:00
El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

21:00
🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

20:30
De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

18:00
Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

20:00
Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

19:00
Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

14:40
12
🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

17:30
10
Stevige domper voor Club Brugge op stage

Stevige domper voor Club Brugge op stage

04/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 20
Aston Villa Aston Villa 3-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Wolverhampton Wolverhampton 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Brighton Brighton 2-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 2-3 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 1-1 Manchester United Manchester United
Everton Everton 2-4 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 2-0 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 1-1 Sunderland Sunderland
Fulham Fulham 2-2 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester City Manchester City 1-1 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

GertjeFCB GertjeFCB over Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken TatstOn TatstOn over Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen" GertjeFCB GertjeFCB over KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir bink bink over Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven Swakken Swakken over Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach TatstOn TatstOn over Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville Kevin DB Kevin DB over KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken cartman_96 cartman_96 over 'Union verbaast: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse' Swakken Swakken over Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved