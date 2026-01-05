"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

Aanstaande zondag wordt de Gouden Schoen uitgereikt, en Romeo Vermant lijkt zelf geen rol van betekenis te zullen spelen. De jonge spits van Club Brugge kijkt echter al vooruit en weet volgens hem wel wie er met de prijs vandoor gaat.

Vermant blikt terug op een mooi 2025. "Eind vorig seizoen volgde mijn grote doorbraak bij Club. Ik besliste de bekerfinale met twee doelpunten en scoorde ook in de Play-Offs enkele belangrijke goals", vertelt hij bij DAZN. Zijn prestaties leverden hem zelfs een debuut bij de Rode Duivels op.

Toch schiet Vermant zelf tekort om dit jaar serieus te mikken op de hoofdprijs. Bij Club is hij niet eens de onbetwiste eerste keuze en ligt hij in concurrentie met Nicolo Tresoldi. Vermant weet dat hij zijn progressie moet doortrekken: "Als ik die concurrentiestrijd kan winnen, doe ik volgend jaar mogelijk wel mee voor de hoofdvogel."

Voor Romeo Vermant is de Gouden Schoen duidelijk: Tzolis

Voor de eindzege gelden dit jaar andere favorieten, zoals de spelers van landskampioen Union SG of Hans Vanaken voor een vierde overwinning. Maar Vermant gelooft dat zijn ploegmaat Christos Tzolis de grootste kans maakt. "Als hij de Gouden Schoen niet wint, dan weet ik het niet meer. Dat is mijn mening", aldus de Brugse spits.

De jonge aanvaller onderbouwt zijn keuze met feiten: "Als je kijkt naar het voorbije jaar: statistieken, impact, loopwerk… hoe belangrijk hij is voor de ploeg. Voor mij zou het zot zijn als hij de Gouden Schoen niet wint." Vermant zal zelf ook aanwezig zijn bij de uitreiking.





Tzolis, die naast Vermant zat tijdens het interview, reageerde met een glimlach op de lof van zijn ploegmaat. "Je weet het nooit. Ik heb het gevoel dat ik een grote kans maak, maar je weet nooit wat anderen denken. We zullen zondag zien", zegt de Griek.