🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

Igor Thiago is naam aan het maken in de Premier League. De spits scoorde zondag maar liefst drie doelpunten tegen Everton.

Op de twintigste speeldag van de Premier League ontving Everton Brentford in het Hill Dickinson Stadium. Brentford draait goed mee in de Premier League. De club staat onder leiding van Keith Andrews op een knappe zevende plaats.

Igor Thiago opende de score

Na elf minuten kwam Brentford al op voorsprong via Igor Thiago. De ex-spits van Club Brugge tikte de bal op aangeven van Vitaly Janelt voorbij Everton-doelman Jordan Pickford tegen de touwen.

 

In de vijftigste minuut zorgde Nathan Collins voor een dubbele voorsprong en nog geen minuut later liet Igor Thiago zijn tweede van de avond optekenen. Beto zorgde na een assist van Jack Grealish voor het doelpunt van de hoop, maar twee minuten voor tijd sloeg Igor Thiago Everton definitief tegen het canvas.

 

18 doelpunten voor Club Brugge

Zo kon de 24-jarige Braziliaan zijn eerste hattrick in de Premier League maken. Igor Thiago ruilde in 2024 Club Brugge in voor Brentford, in een transfer waar zo'n 33 miljoen euro mee gemoeid was. Bij blauw-zwart was hij goed voor 18 doelpunten in 34 wedstrijden.

Dromen over Europa

Thierno Barry zorgde in de slotminuten nog voor een eerredder en zette zo de 2-4 eindstand op het bord. Everton moet na twintig speeldagen tevreden zijn met een plaats in de middenmoot. Brentford kan op de zevende plaats dromen van Europees voetbal.

