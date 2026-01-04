'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

FC Barcelona staat op kop in LaLiga, maar dat houdt de Catalanen niet tegen om druk bezig te blijven op de transfermarkt. Barça zou zijn pijlen nu richten op een smaakmaker uit de Ligue 1.

Volgens Fichajes zou Barcelona namelijk denken aan Mason Greenwood (24) van Olympique Marseille. De Engelsman is een smaakmaker bij de Zuid-Fransen en speelt een uitstekend seizoen.

In 22 wedstrijden in alle competities was hij al goed voor 15 goals en 4 assists. 2 van zijn goals scoorde hij op bezoek bij Union in de Champions League. Marseille won toen met 2-3 in onze hoofdstad.

Ferran Torres als pasmunt

Volgens de genoemde bron zou Barça bereid zijn om Ferran Torres te betrekken in de transfer. De Spanjaard zou als pasmunt kunnen dienen om de prijs te drukken.

Volgens Transfermarkt moet Greenwood momenteel 55 miljoen euro kosten, maar Barça moet nog altijd op de centen letten. Marseille zou bereid zijn om te onderhandelen.



Greenwood is een jeugdproduct van Manchester United, maar hij kwam er in een storm terecht, nadat hij verdacht werd van verkrachting en mishandeling. Hij werd uitgeleend aan Getafe en later verkocht aan Marseille voor 26 miljoen euro.