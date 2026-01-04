Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

Terwijl de profclubs een pauze hebben en zich klaarmaken om naar hun trainingskamp te vertrekken, ligt het voetbal niet overal stil in ons. Ondertussen zijn de eerste wedstrijden van het kalenderjaar in België al achter de rug.

Het is voor niemand een geheim: het is de winterstop voor de Belgische profclubs. Waar andere competities doorgaan met hun activiteiten, is de Pro League in pauze en hervat ze pas opnieuw half januari.

Eerste wedstrijden van het jaar achter de rug

Terwijl de ploegen uit de Jupiler Pro League en Challenger Pro League zich voorbereiden om hun trainingslocatie voor volgende week op te zoeken, worden de eerste wedstrijden van het kalenderjaar in België deze zaterdagavond gespeeld.

En we hebben het hier niet over vriendschappelijke wedstrijden, maar echte officiële matchen. Om ze te vinden moet men naar de Tweede Amateurklasse kijken, met toch wel wat affiches die de moeite waard zijn.

Heist maakt meteen indruk tegen Tongeren

In het zuiden van het land moest RCS Brainois (2e) Binche (13e) ontvangen om 20 uur. Een belangrijke wedstrijd, want Brainois kan bij een overwinning op gelijke hoogte komen met Stade Verviétois aan de leiding van de D2 ACFF. Uiteindelijk ging die wedstrijd echter niet door vanwege het slechte weer.



In het noorden van het land was het ook een van de favorieten voor promotie die de strijd hervat: Heist (3e) speelde tegen Tongeren (13e). Die wedstrijd ging wél door en de thuisploeg haalde flink uit: 4-0. Maarten Van Campenhout, Jasper Goossens, Kelvin Owusu en de ingevallen Athan Arinze Devolder scoorden.