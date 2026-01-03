'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

Lorenz Lomme
| Reageer
'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht bekijkt momenteel wat er mogelijk is op de wintermercato. Dat betekent ook een onderkomen vinden voor enkele overbodige spelers, zoals Cedric Hatenboer.

De 20-jarige Nederlander kwam in de winter van 2025 over van Excelsior Rotterdam voor 2,1 miljoen euro, maar werd meteen uitgeleend aan diezelfde club. Hatenboer vertoeft nu opnieuw bij Anderlecht, nadat het in de zomer niet tot een transfer kwam.

Hij speelde ondertussen nog niet voor de hoofdmacht, maar wel vijf keer voor de RSCA Futures. Dat werd niet met gejuich onthaald door de entourage van Hatenboer. De speler lijkt geen toekomst meer te hebben in onze hoofdstad.

Hatenboer naar Telstar?

Antwerp werd aan Hatenboer gelinkt en de speler kon ook al op interesse rekenen van Sparta Rotterdam. Hatenboer zelf zou een overstap naar Nederland verkiezen.

Volgens Transferfeed zou het nu echter Telstar zijn dat de speler zou binnenhalen. Het zou om een uitleenbeurt in januari gaan naar de huidige nummer 15 in de Eredivisie.

Lees ook... 'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'
De deal zou bijna rond zijn, waardoor zowel Anderlecht als Hatenboer zich op de tweede seizoenshelft kan richten. De speler heeft wel nog een contract tot midden 2029 bij RSCA.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Telstar
Cedric Hatenboer

Meer nieuws

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

22:00
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

13:30
3
Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

23:00
'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

18:30
1
Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

21:40
3
Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

21:20
Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

21:00
Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

20:30
1
'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

18:30
Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

19:30
1
Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

19:00
Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

18:00
2
Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

17:30
4
'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

17:00
3
Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

16:30
6
'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

15:30
48
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
2
Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

16:00
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

14:30
1
OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

14:00
'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

13:00
'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

12:30
1
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

12:00
19
Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

11:30
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00
Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

10:30
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

10:00
14
Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

09:30
2
📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

07:20
1
'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

09:00
Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

08:20
2
'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

08:40
13
'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

08:00
3
Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

07:40
David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

07:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 18
NEC NEC 09/01 Utrecht Utrecht
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 10/01 FC Volendam FC Volendam
FC Twente FC Twente 10/01 Zwolle Zwolle
PSV PSV 10/01 Excelsior Excelsior
FC Groningen FC Groningen 10/01 NAC NAC
Heerenveen Heerenveen 11/01 Feyenoord Feyenoord
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 11/01 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Telstar Telstar 11/01 Ajax Ajax
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 11/01 Heracles Heracles

Nieuwste reacties

Pé_1 Pé_1 over Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21 Caesar Cyriel Caesar Cyriel over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Swakke25 Swakke25 over 'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij' Andreas2962 Andreas2962 over Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement Don Doumbia Don Doumbia over Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels? rinus michels rinus michels over 'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen' filip.dhose filip.dhose over 'Speler van Anderlecht ligt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer' BuffaloVince BuffaloVince over 'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog' storfstievel storfstievel over 'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved