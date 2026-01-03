'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

RSC Anderlecht bekijkt momenteel wat er mogelijk is op de wintermercato. Dat betekent ook een onderkomen vinden voor enkele overbodige spelers, zoals Cedric Hatenboer.

De 20-jarige Nederlander kwam in de winter van 2025 over van Excelsior Rotterdam voor 2,1 miljoen euro, maar werd meteen uitgeleend aan diezelfde club. Hatenboer vertoeft nu opnieuw bij Anderlecht, nadat het in de zomer niet tot een transfer kwam.

Hij speelde ondertussen nog niet voor de hoofdmacht, maar wel vijf keer voor de RSCA Futures. Dat werd niet met gejuich onthaald door de entourage van Hatenboer. De speler lijkt geen toekomst meer te hebben in onze hoofdstad.

Hatenboer naar Telstar?

Antwerp werd aan Hatenboer gelinkt en de speler kon ook al op interesse rekenen van Sparta Rotterdam. Hatenboer zelf zou een overstap naar Nederland verkiezen.

Volgens Transferfeed zou het nu echter Telstar zijn dat de speler zou binnenhalen. Het zou om een uitleenbeurt in januari gaan naar de huidige nummer 15 in de Eredivisie.

De deal zou bijna rond zijn, waardoor zowel Anderlecht als Hatenboer zich op de tweede seizoenshelft kan richten. De speler heeft wel nog een contract tot midden 2029 bij RSCA.