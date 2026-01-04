De derde helft Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana

Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana
Foto: © photonews

Bij de verschrikkelijke brand in Crans‑Montana is ook een jonge speler van FC Metz gewond geraakt. De club bevestigde dat hij zwaar getroffen werd en momenteel in het buitenland verzorgd wordt. Al verrichte hij ook een heldendaad, zo blijkt.

Bij de brand op oudejaar vielen tientallen dodelijke slachtoffers en nog heel wat meer zwaargewonden, vooral jongeren. FC Metz meldde dat Tahirys Dos Santos eveneens slachtoffer was bij de brand die tijdens oudejaarsnacht in Zwitserland uitbrak.

De negentienjarige speler liep ernstige brandwonden op. “Diep getroffen door dit nieuws zijn bestuur, spelers, trainers en medewerkers van de club in shock en bundelen ze hun steun voor Tahirys, in deze uren waarin hij tegen de pijn vecht”, klonk het in een officiële mededeling.

Nu komt echter steesds meer informatie naar buiten over de dramatische oudejaarsnacht van Dos Santos. De Franse voetballer was in Zwitserland op reis met zijn twee jaar oudere vriendin Coline en enkele vrienden om er de eindejaarsdagen door te brengen.

Reddingsdaad van profvoetballer

In een gesprek met het Franse BFM TV geeft Christophe Hutteau, de makelaar van Dos Santos, niet alleen een update over de gezondheidstoestand van zijn speler na de brand, maar vertelt hij ook meer over de omstandigheden van de tragedie.

“Tahirys bevond zich op de eerste verdieping van het gebouw toen de brand uitbrak, niet op de benedenverdieping. Het was hem gelukt om te ontsnappen uit de brand. Toen hij buiten hoorde dat zijn vriendin nog binnen zat, is hij meteen terug naar binnen, in de vlammen, gelopen, om haar te redden.”

