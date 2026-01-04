'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

Moet Club Brugge een vertrek vrezen van een van zijn sterkhouders? Over het Kanaal klinkt het dat Tottenham sterk aan Christos Tzolis denkt.

Volgens TEAMtalk lonken de Spurs naar Christos Tzolis als nieuwe winger. Intern klinkt het bij data-analisten en een topscout van Tottenham dat de club voor Tzolis zou moeten kiezen boven enkele andere namen.

En dat zijn niet de minste namen. Ook Ademola Lookman, Rodrygo, Savinho, Nico Williams en Maghnes Akliouche zouden namelijk op de radar staan van de Londenaren.

Fikse som op tafel

Er zal dan wel een fikse som op tafel moeten komen, klinkt het. Club Brugge toonde zich de laatste jaren een stevige onderhandelaar en probeert vaak het onderste uit de kan te halen.

Volgens de genoemde bron zou Club mikken op minstens 40 miljoen euro, wat een record zou zijn voor de Bruggelingen. Met Tzolis in de rangen wil Tottenham stijgen op de ranglijst. Momenteel parkeert het op een teleurstellende dertiende plaats.


Tzolis was al eens eerder aan de slag in Engeland, bij Norwich City. Daar was hij goed voor 30 optredens, waarin hij 3 keer scoorde en 2 assist gaf. Statistieken die verbleken bij de cijfers die hij blij Club laat noteren. Tzolis heeft nog een contract tot midden 2029 in Brugge.

