Lorenz Lomme
Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee
Club Brugge verblijft de komende periode in het Spaanse Marbella voor een winterstage. Blauw-zwart wil er de basis leggen voor een nieuwe titel en krijgt nu goed nieuws uit de ziekenboeg.

Club vertrok vandaag naar Spanje en zal op 9 januari terugkeren naar België. Op stage zal het oefenen tegen Sturm Graz, de nummer drie in de Oostenrijkse Bundesliga. Die wedstrijd wordt afgewerkt op 8 januari om 15.00 uur.

Reis, Mignolet en Jackers trainen voluit mee

Blauw-zwart heeft er ondertussen ook al een eerste training opzitten in Spanje. Het Nieuwsblad zag daarbij dat Ludovit Reis, Simon Mignolet en Nordin Jackers voluit deelnamen aan de training en dus geen hinder meer lijken te ondervinden.

De 25-jarige Reis werd dit seizoen geopereerd aan de schouder en staat al een tijdje aan de kant. Hij kwam voor het laatst in actie op 5 oktober in een 1-0-thuiszege tegen Union.

Mignolet leek tegen Arsenal zijn rentree te maken tussen de palen, maar viel in de opwarming geblesseerd uit met een buikspierletsel. De ex-Rode Duivel had daarvoor ook al in de lappenmand gelegen met een adductorenletsel.


Jackers liep in het Champions League-duel bij Sporting dan weer twee gebroken ribben op. Als alles volgens plan verloopt, zal het drietal de hele week voluit meetrainen.

