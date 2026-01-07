Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

Zulte Waregem bereidt zich in Tunesië voor op de tweede seizoenshelft. De club staat net boven de degradatiezone. De situatie is precair, maar nog niet kritiek.

De laatste overwinning van Essevee dateert van 19 oktober tegen KAA Gent. Sindsdien bleef het team zonder driepunter. De thuiswedstrijd op 7 februari tegen Dender wordt als cruciaal beschouwd.

“Die thuiswedstrijd tegen rode lantaarn Dender héél belangrijk lijkt te worden”, zegt Wim De Coninck bij de Krant van West-Vlaanderen. De kloof met Dender bedraagt tien punten, maar de tegenstander speelt degelijk en had meer punten kunnen verzamelen. De Coninck merkt op dat Zulte Waregem vooral naar beneden moet kijken.

Na de winterstop treft Essevee Racing Genk en Club Brugge. Een nul op zes is volgens De Coninck niet uitgesloten. Toch nuanceert hij. “Racing Genk buitenshuis is dit seizoen niet om over naar huis te schrijven.”

Genk incasseerde zelfs meer tegendoelpunten dan Zulte Waregem. Een overwinning tegen Genk zou Essevee boven de Limburgers brengen. “Dan spreek je andere taal en dan kom ik altijd tot mijn stokpaardje: de eerstvolgende partij is de belangrijkste.”

Systeemkeuzes onder druk

De kern van Zulte Waregem is zwaar getroffen door blessures. Tanghe, Lemoine, Opoku, Ujka en Willen zijn allen out. Daarnaast is er commotie rond publiekslieveling Jelle Vossen. Vandenbroeck blijft kiezen voor een systeem met Ementa. “Daar wordt zodanig op gefixeerd, dat het ook op z’n heupen begint te werken”, klinkt het nog.



Toch ziet De Coninck vooral een tactische sterke coaching. De overwinning op Anderlecht wordt toegeschreven aan de tactische aanpak van Vandenbroeck. Ondanks de kritiek blijft De Coninck positief over de coach. Hij noemt zichzelf een fan en benadrukt diens kwaliteiten.