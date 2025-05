Besnik Hasi is kiezen voor stabiliteit... en zuinigheid: Anderlecht neemt een berekend risico

Besnik Hasi zal de coach blijven van RSC Anderlecht. Een keuze voor continuïteit... terwijl hij eigenlijk geen resultaat boekte.

Kan je in functie blijven bij een club als Anderlecht met een balans van 10/30, een verloren finale zonder veel te hebben laten zien en bijna geen vooruitgang op bijna alle fronten? Kennelijk wel. Besnik Hasi blijft de coach van RSC Anderlecht voor het seizoen 2025-2026.

Een keuze die kan worden verklaard door twee belangrijke redenen. De eerste, zelden genoemd, is financieel: Hasi is niet duur en heeft veel zin om in het Lotto Park te blijven. Hij houdt van RSCA, is zich bewust van het geluk dat hij heeft gehad om deze positie te bemachtigen na zijn mislukking bij KV Mechelen en is dus bereid te blijven zonder een buitensporig salaris te eisen.

De andere opties - Van Bommel en Clement - zijn (zeer) duur. En zij zullen niet komen uit liefdadigheid. Ze zijn vrij, maar niet goedkoop. De eventueel nog in functie zijnde coaches zullen ook niet gratis zijn. Anderlecht heeft niet veel geld en deze keuze is dus degene die ervoor zal zorgen dat er geen weken verloren gaan aan onderhandelingen, om de uitgaven te concentreren op de transfermarkt.

Deze keuze is ook die van continuïteit, ook al is het niet de stabiliteit waar de supporters op hoopten. Als je toch voor stabiliteit gaat, waarom moest David Hubert die tenminste werd gewaardeerd door bijna alle kernspelers vertrekken? De Hasi-methode beviel duidelijk niet iedereen.

Maar alles overhoop halen, terwijl sommige spelers die afgelopen zomer zijn aangekomen al 3 verschillende coaches hebben gehad, werd niet als goed beschouwd. Dat was het belangrijkste argument van Besnik Hasi toen hij zijn toekomst besprak, en dat is ook wat Colin Coosemans in een interview na het seizoen eiste: er moet eindelijk stabiliteit komen in dit team.

Renard en Hasi zijn goede vrienden. Ze zullen samen kunnen werken op de transfermarkt, althans dat kunnen we ons voorstellen. Maar Anderlecht neemt een groot risico: de ontevredenheid van de supporters zal snel komen. Een ongeluk in de Europese voorrondes, een moeilijke start van het seizoen en Besnik Hasi zal al heel snel onder zeer zware druk komen te staan, daar waar een nieuwe coach het logische argument van de benodigde tijd zou hebben. Hasi zal geen tijd krijgen.

Als dingen slecht gaan, wordt het het rampscenario: een ontslag om iedereen in het najaar gerust te stellen, een nieuwe coach die moet omgaan met een kern die hij niet heeft samengesteld, een achterstand in het klassement goed te maken, en een nieuw overgangsseizoen. Helaas is dat bijna waarschijnlijker dan een seizoen zonder problemen bij Anderlecht...