STVV zet de borstel door de selectie: 9 spelers weg voor volgend seizoen

STVV wil schoon schip houden richting volgend seizoen. Maar liefst negen spelers kregen te horen dat ze volgend seizoen geen Kanarie meer zullen zijn.

STVV neemt afscheid van een hele reeks spelers. Dat laat de club op zijn officiële kanalen weten aan de buitenwereld. Het gaat om negen namen.

De club besloot om de aflopende contracten van Bruno Godeau, Olivier Dumont, Kahveh Zahiroleslam, Joselpho Barnes, Didier Lamkel Zé, Tristan Teuchy en Jules Bieghs niet te verlengen.

Daarnaast nemen de Kanaries ook afscheid van huurspelers Billal Brahimi en Hiiro Komori, zo licht sportief directeur André Pinto toe op de website van de club.

Het voetballandschap wijzigt snel. Dat gaat gepaard met jaarlijkse veranderingen, en dus dien je ook ook regelmatig afscheid te nemen”, vertelt hij.

“Het was een zwaar jaar, daar moeten we niet flauw over doen. Maar door een eenheid te vormen slaagden we er uiteindelijk toch in om onze plaats in eerste klasse veilig te stellen. Ik bedank de betrokken spelers voor hun bijdrage hieraan.”