Anthony Moris onthult opvallende clausule in zijn contract bij Union SG

Anthony Moris heeft nog zeker één seizoen te gaan bij Union SG. Al is er nog een optie om een extra jaartje door te gaan.

Vijf jaar geleden haalde Felice Mazzu Anthony Moris naar Union SG. Nochtans was dat helemaal niet vanzelfsprekend, want de keeper had andere opties.

Aan La Capitale vertelt de doelman van de landskampioen dat hij vijf jaar geleden eigenlijk van plan was om te tekenen bij OH Leuven, maar uiteindelijk werd het toch Union SG.

En daar heeft de Luxemburger helemaal geen spijt van gehad als je ziet welk parcours hij de voorbije jaren met de Brusselaars afgelegd heeft.

Moris begint aan zijn laatste contractjaar bij Union SG. Al is er wel nog een optie waarbij zijn contract automatisch voor een jaar verlengd wordt.

“Die optie wordt automatisch uitgeoefend op 1 april 2026 als ik tegen die tijd 60% van de wedstrijden heb gespeeld”, vertelt Moris aan de Waalse krant. “Je kunt nooit bij iets zweren, maar in theorie zou het moeten werken. Op dat moment zou ik 37 jaar oud zijn.”