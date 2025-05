Zulte Waregem surft nog op golf van euforie en dat blijft zo na opvallende beslissing: "Ervaring op het hoogste niveau"

Bij Zulte Waregem is de euforie nog niet gaan liggen na de promotie naar de Jupiler Pro League. Ook de contractverlenging van Louis Bostyn is een positief nieuwsfeit binnen de Essevee-familie.

Louis Bostyn en Zulte Waregem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar dat maakt het ook een opvallende beslissing om ook na dit seizoen met elkaar verder te gaan. Bostyn is op zijn 31ste geen titularis meer. Dit was misschien het moment om elders zijn kans te wagen, bijvoorbeeld bij een ploeg in de Challenger Pro League.

Dat komt er niet van, want Bostyn begint volgend seizoen aan zijn twaalfde(!) seizoen aan de Gaverbeek. Anno 2025 is het hoogst ongebruikelijk dat club en speler zo lang met elkaar in zee gaan. Dat werd dan ook gevierd met een video met een mooie compilatie van hoogtepunten en een korte boodschap van de keeper aan de fans. "Na elf mooie seizoenen doe ik er nog een jaartje bij. Ik hoop jullie snel terug te zien."

Bostyn wil weer knallen op hoogste niveau

Op de officiële webstek van Zulte Waregem geeft Bostyn ook een woordje extra uitleg over waarom hij mee de promotie maakt naar de Jupiler Pro League. "Al een derde van mijn leven ben ik deel van de Essevee-familie, deze club heeft dan ook een speciaal plaatsje in mijn hart. Ik kijk er naar uit om ook in 1A opnieuw te knallen voor Essevee en met deze groep alles te geven voor onze trouwe achterban."

Bij de sportieve cel zijn ze ervan overtuigd dat hij nog van waarde zal zijn voor de ploeg. "Louis toont elk seizoen opnieuw zijn meerwaarde in het team en heeft ervaring op het hoogste niveau." Voor een promovendus is dat inderdaad misschien wel een belangrijke factor. "Zijn ervaring en kwaliteiten als doelman sluiten goed aan bij onze speelvisie."

Weinig twijfel bij Zulte Waregem

Vanuit het standpunt van de club was er dus weinig twijfel om een nieuwe verbintenis aan te gaan. "Het leek ons een uitgemaakte zaak om Louis langer aan Essevee te binden." De man uit Roeselare kwam ondertussen al 93 keer in actie bij de bekerwinnaar van 2017.