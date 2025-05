Levenslange schorsing voor speler Deurne OB die tegenstander in het gezicht trapte: "Weinig schuldbesef"

Bijzonder pijnlijk nieuws was het een paar maanden geleden, toen een speler vol in het gezicht werd getrapt terwijl hij op de grond lag. Ondertussen is er nu ook een straf uitgesproken tegen de dader.

Het incident gebeurde tijdens een wedstrijd tussen de veteranenploegen van amateurclubs Deurne OB en het Sint-Niklase VOS Reinaert. Een speler van Deurne trapte toen tegen het hoofd van een tegenspeler, toen die op de grond lag. Van de bondslijsten geschrapt De man van Sint-Niklase moest zwaargewond worden afgevoerd naar het ziekenhuis en hij moest een operatie ondergaan. De man was tien minuten buiten bewustzijn. De wedstrijd moest worden stilgelegd. Zowel het Parket als Voetbal Vlaanderen begonnen met een onderzoek. Voetbal Vlaanderen heeft ondertussen alvast een uitspraak gedaan in de zaak. Zij hebben beslist om de 31-jarige man levenslang te schorsen. Hij wordt voor tien jaar van de bondslijsten geschrapt. Hele lange schorsing Pas na tien jaar zou hij eventueel een aanvraag mogen indienen om opnieuw te spelen. "De speler toonde weinig schuldinzicht na de feiten. Elk geval van geweld is er 1 te veel", aldus Jorg Keldermans, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, tegen VRT Nws. Het Parket onderzoekt de zaak nog steeds. Tot op heden wilden zij geen commentaar geven aan de diverse media, maar de kans bestaat dat er de komende maanden nog meer nieuws volgt.