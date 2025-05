EXCLUSIEF: Zulte Waregem geeft talentvol jonkie een plek in de A-kern bij start nieuw seizoen

Zulte Waregem werd afgelopen seizoen kampioen in de Challenger Pro League. Volgend seizoen gaan ze dan ook uitkomen in de Jupiler Pro League. In de voorbereiding krijgt een jongeling alvast een kans, zo blijkt.

Matisse Talini speelt al jaren bij Zulte Waregem en doorliep er al heel wat jeugdreeksen. Ondertussen zit hij al bij de B-kern van Essevee. En ook daar maakte hij afgelopen seizoen toch wel wat indruk. Jonge aanvaller Tot eind januari kreeg hij nauwelijks kansen: veertien minuten in drie korte invalbeurten. Maar daarna werd hij wel meer en meer opgenomen in de kern van jong Zulte Waregem. De laatste zes wedstrijden mocht de 18-jarige aanvaller - hij wordt deze zomer 19 - zelfs in de basis beginnen. Daarin kwam hij ook tot twee doelpunten voor Essevee, waarmee hij toch wel wat indruk maakte. Kans in A-kern Meer zelfs: het zou Zulte Waregem zover hebben gebracht om hem meteen ook een plaats aan te bieden in de A-kern voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op die manier kan hij proeven van voetbal op het allerhoogste niveau. Bijleren van Jelle Vossen op training en tijdens oefenwedstrijden? Dat kan een nieuwe stap zijn in de carrière van de piepjonge spits. En zo kan de jonge Belgische jeugdinternational U18 - die ook nog voor Rwanda zou kunnen kiezen - dromen van de toekomst.