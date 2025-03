Antwerp-coach Ulderink kan er niet mee lachen wat zijn ploeg op de mat bracht en spaart kritiek niet

Royal Antwerp FC speelde 0-0 gelijk op bezoek bij Standard. Tot overmaat van ramp viel Toby Alderweireld ook nog eens geblesseerd uit. En dus zijn er kopzorgen bij de coach, al was die ook niet mals voor zijn spelers.

Alderweireld werd nog vervangen, maar wellicht valt het allemaal mee. De interlandbreak zou genoeg moeten kunnen zijn om hem opnieuw helemaal op te lappen, al weet je het natuurlijk nooit.

Coach Andries Ulderink kan van de gelegenheid gebruik maken om de komende twee weken iets op poten te gaan zetten, want op Sclessin was het niet echt om over naar huis te schrijven wat The Great Old op de mat bracht.

Coach niet tevreden

"Standard was dreigender dan wij. We hadden te veel en onnodig balverlies, waardoor we nooit écht in de wedstrijd kwamen. In de tweede helft was het beter, maar toen misten we creativiteit en diepgang", aldus de coach bij DAZN.

🎙️ | Andries Ulderink ziet nog werkpunten bij Royal Antwerp FC met het oog op de Champions’ Play-offs. ⚽️🔍 #STAANT pic.twitter.com/OAPpgC95Kj — DAZN België (@DAZN_BENL) March 16, 2025

"Als je zulke slechte keuzes maakt, kun je niet gevaarlijk zijn. Hier moeten we aan werken met het oog op de Champions Play-offs. Ik ben zeker niet tevreden met het resultaat, maar het is goed dat we een clean sheet hebben."

"Nu moeten we hard werken om beter te doen in het laatste deel van de competitie", gaf hij nog mee. Aan hem om snel voor beterschap te (proberen) zorgen.