Ivan Leko wil nog iets rechtzetten over zijn toekomst bij Standard

Ivan Leko werkte zichzelf vorige week een beetje in nesten. Dat probeerde hij zondag meteen weer recht te zetten.

Ivan Leko zat zondag duidelijk nog verveeld met iets na de wedstrijd tegen Royal Antwerp FC. En het had niks met de wedstrijd zelf te maken.

De trainer van de Rouches had vorige week enkele mysterieuze uitspraken gedaan. Die voedden het gerucht dat de trainer zijn vertrek bij Standard aan het voorbereiden was.

“Dat is dus niet zo”, klonk het heel erg duidelijk bij Het Nieuwsblad. “Ik had me misschien duidelijker moeten uitdrukken, maar als ik weg wilde, dan was ik vorig jaar al vertrokken.”

Leko probeerde nu correct te verwoorden wat hij eigenlijk had willen zeggen met zijn uitspraken, om zo alles helemaal recht te zetten.

“Toen ik zei dat het onmogelijk was om nog een seizoen te werken in deze omstandigheden, had ik het niet over mijzelf maar over de hele club”, legt hij het uit.

Voetbal is volgens Leko een sport waar alles mogelijk is en het ook heel erg snel kan veranderen. “Niemand weet wat morgen brengt, maar deze club verdient een toekomst”, besloot Leko.