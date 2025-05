📷 OFFICIEEL Eerste 'nieuwkomer': Beerschot verwelkomt oude bekende terug

Beerschot heeft zijn eerste transfer beet voor volgend seizoen. Bas Van den Eynden komt terug op het Kiel voetballen.

Bas Van den Eynden heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Beerschot. De 23-jarige verdediger komt over van KV Mechelen.

Daar maakte hij zijn profdebuut in 2022, maar kreeg een deel van zijn jeugdopleiding wel bij Beerschot. Dit seizoen speelde hij 14 wedstrijden voor Malinwa.

Daarin scoorde hij drie doelpunten, waarvan 2 tegen Antwerp. Dit kalenderjaar liep het door blessures wat moeilijker, maar hij is ondertussen volledig hersteld.

Tussen 2010 en 2013 maakte hij deel uit van de Beerschot-academie. “Ik heb hier mooie jaren beleefd. Het is een eer om nu zelf die voorbeeldrol te mogen vervullen. Met mijn werkethiek wil ik een inspiratie zijn voor de vele getalenteerde jeugdspelers die hier rondlopen”, vertelt hij.

Sporting Director Murat Akin is tevreden met de komst van Van den Eynden. “Bas brengt ervaring, leiderschap en defensieve stabiliteit. Zijn mentaliteit en veelzijdigheid passen perfect bij onze sportieve visie. Met zijn terugkeer tonen we ook dat we blijven geloven in lokaal talent.”