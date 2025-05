OFFICIEEL: Zulte Waregem shopt in eigen land en stelt tweede zomeraanwinst voor

Zulte Waregem stelde woensdag zijn tweede zomertransfer voor. Brent Gabriël maakt de overstap van Lokeren-Temse.

Na een geweldig seizoen in de Chalenger Pro League speelde Zulte Waregem kampioen in 1B. Volgend seizoen speelt de club dus opnieuw in de Jupiler Pro League.

Essevee is ondertussen ook al goed aan het voorbereiden met oog op volgend seizoen. Dinsdag maakte de club bekend dat Enrique Lofolomo transfervrij overkomt van Viktoria Köln. Hij tekende voor twee seizoenen.

Een dag later is het opnieuw prijs. Zulte Waregem is in eigen land gaan shoppen en neemt een speler van Lokeren-Temse over. 'Brent Gabriël (26) is de nieuwste aanwinst aan de Gaverbeek. De doelman komt over van Lokeren-Temse en tekent een contract van 3 seizoenen bij Essevee', maakte Zulte Waregem bekend.

"Ik kijk er enorm naar uit om deze volgende stap in mijn carrière te zetten", reageerde Gabriël al op de clubwebsite. "Ik heb de voorbije dagen alles in en rond het stadion mogen ontdekken, deze club ademt professionalisme."

"In de onderlinge duels heb ik ook mogen ervaren wat een geweldige achterban Essevee heeft, ik heb dan ook zoveel goesting om eraan te beginnen", besluit de doelman met veel enthousiasme.