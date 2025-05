Mehdi Bayat is heel duidelijk over de toekomst van Rik de Mil... maar vergeet Ivan Leko even volledig

De stoelendans van trainers gaat hard in de Jupiler Pro League en verschillende clubs zouden deze zomer nog van coach kunnen veranderen. Dat zal echter niet het geval zijn bij Charleroi waar, volgens Mehdi Bayat, Rik de Mil aan boord zal blijven.

Deze zomer zouden verschillende clubs uit de Jupiler Pro League van trainer kunnen veranderen. KAA Gent heeft het vertrek van Danijel Milicevic bevestigd, Antwerp zou het voorbeeld van de Buffalo's kunnen volgen, de toekomst van Ivan Leko bij Standard is erg onzeker... en dat is nog niet alles.

Waar de trainer volgend seizoen wel zou moeten blijven, is bij Charleroi. De club heeft zijn nieuwe project "Cap 2027" voorgesteld, met een nieuwe slogan: "Work Hard, Play Strong, Dream Big", en Rik De Mil als boegbeeld.

In een interview met RTL Sports heeft Mehdi Bayat gesproken over de toekomst van zijn trainer, zonder ruimte voor twijfel te laten: "Ik ben er vrij zeker van dat hij er volgend jaar nog zal zijn. We zijn bezig met een project dat we samen hebben gepresenteerd, hij is een intelligent persoon."

Mehdi Bayat is "vrij zeker" dat Rik De Mil bij Charleroi zal blijven... maar Ivan Leko wordt vergeten

Mehdi Bayat heeft vervolgens gesproken over de instabiliteit bij de trainers in 1A en het aantal ontslagen dit seizoen. Hij vergat echter iets toen hij over Rik De Mil sprak als "de trainer die het langst in functie is": Ivan Leko is in januari 2024 bij Standard gekomen en, hoewel zijn toekomst erg onzeker is, is hij nog steeds in functie.

"Het is nog nooit zo chaotisch geweest als vorig seizoen. Rik De Mil is nu de trainer - na een jaar en een maand bij Charleroi - die het langst in functie is in de eerste klasse."

"Rik is ambitieus, hij wil zeker naar een grote club, misschien zelfs naar het buitenland. Maar op dit moment is hij gelukkig - en dat heeft hij gezegd - om te delen wat we samen in Charleroi meemaken. Daarom ben ik er vrij zeker van dat hij nog bij ons zal zijn tot het einde van volgend seizoen. Daarna zullen we wel zien."