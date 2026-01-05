Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

De toekomst is aan de jeugd. Dat is ook het geval bij Club Brugge, waar een aantal jonkies mee mogen op winterstage. Komt een van hen de komende maanden ook piepen in de A-kern? Het zou zomaar kunnen, want er wordt volop in hen geloofd.

Zien we in 2026 bij Club Brugge een aantal absolute jonkies speelminuten maken? Het zou zomaar kunnen, want drie jongelingen mochten alvast mee op winterstage naar Marbella en dat zou wel eens een teken aan de wand kunnen zijn.

Clubtalenten: 48 wedstrijden ervaring bij Club NXT en samen 52 jaar jong

Jesse Bisiwu was er ook in de zomer al bij voor Club Brugge, toen in Londen. De jeugdinternational staat te boek als een toptalent en wordt naar verluidt gevolgd door FC Barcelona. Doorbreken bij Club Brugge zou op dit moment nog altijd de voorkeur kunnen hebben. Op winterstage zit hij voorlopig wel aan de kant door een kleine blessure.

Met de 16-jarige Tian Nai Koren hebben ze ook het grootste talent van Slovenië in huis bij blauw-zwart. Hij is de allerjongste die mee is op winterstage in Marbella en zou wel eens een snelle doorbraak kunnen forceren via de stage.

Drie youngsters die kunnen doorbreken

Hij werd voor meer dan een miljoen euro gekocht van Maribor en moet dus op termijn een veelvoud gaan opbrengen. En dan is er ook nog linksachter Samuel Gomez Van Hoogen, die ook de Nederlandse en Spaanse nationaliteit heeft en al gepolst werd door de Spaanse voetbalbond.



De 19-jarige linksachter mag ook proeven van het werk bij de grote jongens. De drie verzamelden samen al zo'n 50 wedstrijden bij Club NXT dit seizoen en willen er ook bij Club Brugge A bij zijn. Gomez Van Hoogen mocht tegen Eendracht Aalst al eens opdraven voor de Beker van België.