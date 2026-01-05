Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De toekomst is aan de jeugd. Dat is ook het geval bij Club Brugge, waar een aantal jonkies mee mogen op winterstage. Komt een van hen de komende maanden ook piepen in de A-kern? Het zou zomaar kunnen, want er wordt volop in hen geloofd.

Zien we in 2026 bij Club Brugge een aantal absolute jonkies speelminuten maken? Het zou zomaar kunnen, want drie jongelingen mochten alvast mee op winterstage naar Marbella en dat zou wel eens een teken aan de wand kunnen zijn.

Clubtalenten: 48 wedstrijden ervaring bij Club NXT en samen 52 jaar jong

Jesse Bisiwu was er ook in de zomer al bij voor Club Brugge, toen in Londen. De jeugdinternational staat te boek als een toptalent en wordt naar verluidt gevolgd door FC Barcelona. Doorbreken bij Club Brugge zou op dit moment nog altijd de voorkeur kunnen hebben. Op winterstage zit hij voorlopig wel aan de kant door een kleine blessure.

Met de 16-jarige Tian Nai Koren hebben ze ook het grootste talent van Slovenië in huis bij blauw-zwart. Hij is de allerjongste die mee is op winterstage in Marbella en zou wel eens een snelle doorbraak kunnen forceren via de stage.

Drie youngsters die kunnen doorbreken

Hij werd voor meer dan een miljoen euro gekocht van Maribor en moet dus op termijn een veelvoud gaan opbrengen. En dan is er ook nog linksachter Samuel Gomez Van Hoogen, die ook de Nederlandse en Spaanse nationaliteit heeft en al gepolst werd door de Spaanse voetbalbond.


De 19-jarige linksachter mag ook proeven van het werk bij de grote jongens. De drie verzamelden samen al zo'n 50 wedstrijden bij Club NXT dit seizoen en willen er ook bij Club Brugge A bij zijn. Gomez Van Hoogen mocht tegen Eendracht Aalst al eens opdraven voor de Beker van België.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Club Brugge NXT
Jesse Bisiwu

Meer nieuws

Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

16:00
"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

12:20
10
Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

15:30
Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

14:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Van Den Bergh - Hadj Moussa

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Van Den Bergh - Hadj Moussa

14:00
Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

14:00
Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

15:00
Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

12:00
1
OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

12:40
5
KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

13:31
Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

13:15
Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

08:00
5
Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

13:00
Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

07:40
1
Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

10:00
6
Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

11:40
2
Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

11:27
5
Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

11:20
Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

11:00
Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

10:30
Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

09:30
4
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

09:15
Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

08:40
Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

09:00
4
KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

08:20
4
Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

07:20
7
Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

06:30
Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

07:00
Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

06:00
1
Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

18:30
KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

22:30
2
Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

21:40
Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

21:40
6
Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

22:00
🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over "Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat King of Highbury King of Highbury over Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken J K J K over OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet Birger J. Birger J. over 🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League Jasperd Jasperd over Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international André Coenen André Coenen over Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig franchi franchi over Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan franchi franchi over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding kukeluku kukeluku over Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg franchi franchi over Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved