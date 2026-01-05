Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan Van den Bergh speelt intussen al een jaar in Japan. Blijkbaar voelt hij zich daar goed, want hij heeft beslist om zijn contract met een jaar te verlengen.

Op 1 januari 2025 verliet Jan Van den Bergh (31) Europa en NAC Breda, waar hij sinds 2023 speelde. De voormalige verdediger van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent koos voor een exotisch avontuur en tekende bij Júbilo Iwata, in de Japanse tweede klasse.

Een jaar later blijkt die keuze geslaagd. Van den Bergh kwam 16 keer in actie voor Iwata, een stad in het zuiden van Japan. De club kondigde inmiddels aan dat zijn contract met een extra jaar werd verlengd, tot 2027.

Ploegmaat van Eiji Kawashima

Júbilo Iwata kende een sterk seizoen en nam deel aan de promotieplay-offs richting de J1 League, maar bleef uiteindelijk in de tweede klasse. Toch baart dit Van den Bergh weinig zorgen, zo lijkt.

In de kern van Júbilo Iwata trof Jan Van den Bergh ook een oude bekende uit het Belgische voetbal: Eiji Kawashima. De voormalige doelman van Lierse en Standard is intussen 42 jaar oud, maar nog steeds actief en zelfs aanvoerder van zijn ploeg.


Van den Bergh is overigens niet de enige Belg in het Japanse voetbal. Jordy Croux (31) speelt er al sinds 2021 in de J1 League en komt momenteel uit voor Yokohama Marinos.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Westerlo
Jan Van Den Bergh

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Van Den Bergh - Hadj Moussa

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Van Den Bergh - Hadj Moussa

14:00
Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

16:00
Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

15:30
Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

14:40
1
Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

14:20
Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

15:00
KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

13:31
Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

13:15
OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

12:40
5
KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

08:20
4
"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

12:20
10
Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

13:00
Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

12:00
1
Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

11:40
2
Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

11:27
5
Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

11:20
Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

11:00
Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

10:30
Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

10:00
6
Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

09:30
4
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

09:15
KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

22:30
2
Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

08:40
Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

09:00
4
Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

08:00
5
Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

07:40
1
Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

07:20
7
Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

06:30
Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

07:00
Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

06:00
1
Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

21:40
Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

21:40
6
Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

22:00
De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

18:00
🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over "Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat King of Highbury King of Highbury over Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken J K J K over OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet Birger J. Birger J. over 🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League Jasperd Jasperd over Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international André Coenen André Coenen over Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig franchi franchi over Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan franchi franchi over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding kukeluku kukeluku over Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg franchi franchi over Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved