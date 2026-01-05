Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

Jan Van den Bergh speelt intussen al een jaar in Japan. Blijkbaar voelt hij zich daar goed, want hij heeft beslist om zijn contract met een jaar te verlengen.

Op 1 januari 2025 verliet Jan Van den Bergh (31) Europa en NAC Breda, waar hij sinds 2023 speelde. De voormalige verdediger van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent koos voor een exotisch avontuur en tekende bij Júbilo Iwata, in de Japanse tweede klasse.

Een jaar later blijkt die keuze geslaagd. Van den Bergh kwam 16 keer in actie voor Iwata, een stad in het zuiden van Japan. De club kondigde inmiddels aan dat zijn contract met een extra jaar werd verlengd, tot 2027.

Ploegmaat van Eiji Kawashima

Júbilo Iwata kende een sterk seizoen en nam deel aan de promotieplay-offs richting de J1 League, maar bleef uiteindelijk in de tweede klasse. Toch baart dit Van den Bergh weinig zorgen, zo lijkt.

In de kern van Júbilo Iwata trof Jan Van den Bergh ook een oude bekende uit het Belgische voetbal: Eiji Kawashima. De voormalige doelman van Lierse en Standard is intussen 42 jaar oud, maar nog steeds actief en zelfs aanvoerder van zijn ploeg.



Van den Bergh is overigens niet de enige Belg in het Japanse voetbal. Jordy Croux (31) speelt er al sinds 2021 in de J1 League en komt momenteel uit voor Yokohama Marinos.