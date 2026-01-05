Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

Ivan Leko ziet bij Club Brugge én daarbuiten spelers rondlopen die volgens hem het absolute topniveau kunnen halen. Voor twee van zijn spelers spreekt hij zelfs over de Premier League.

Ivan Leko heeft in de Jupiler Pro League al veel ervaring opgedaan. De Kroaat zag veel spelers doorbreken en mag dat in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid nog meemaken.

Als coach van Club Brugge ziet hij voor zeker twee spelers een grote toekomst. "Joel Ordonez en Joaquin Seys zie ik op een dag absoluut in de Premier League", vertelde de trainer bij DAZN.

Leko ziet Premier League-potentieel bij meerdere jonge talenten

"Als alles normaal verloopt, als ze bescheiden blijven en hard werken, met het potentieel dat zij hebben, dan is dat Premier League-niveau. En dan bedoel ik middenmoot en daar net boven. Op dit moment alleszins. In het voetbal weet jet nooit wat morgen brengt", gaat Leko verder.

Maar Leko is een voetballiefhebber en kan ook talent van andere clubs appreciëren. Zo is hij fel onder de indruk van een Genk-speler. "En bij andere teams… Karetsas."



"Die jongen heeft iets. Hij is een artiest, een romanticus. Hij scoort en geeft assists. Linksvoetige spelers hebben iets speciaals. Hij is zo’n speler die je graag ziet spelen", besluit Leko.